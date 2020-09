Gobierno Estatal sí donó parque de Xalapa para Cuartel; se deslinda de reclamos

El Gobierno del Estado donó el terreno del parque “La Loma”, en la ciudad de Xalapa, para la Guardia Nacional con fines en materia de seguridad, confirmó el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, al referir que el Ayuntamiento al parecer no tenía conocimiento.“Nosotros ya hicimos lo que nos tocaba con relación al tema de seguridad, que es donar el terreno a la Guardia Nacional, para la seguridad de todos los veracruzanos”, dijo.No obstante, ante los reclamos y protestas de vecinos inconformes con la pérdida del parque, expuso que le corresponde al Alcalde de Xalapa y a las autoridades federales, coordinarse al respecto.Además, luego de que el director de Gobernación del Ayuntamiento de Xalapa, Juan Vergel Pacheco, dijera que el proyecto sólo era un rumor pues no había ningún informe a las autoridades locales, Cisneros dijo que dicho funcionario “desconoce muchas cosas”.Cabe mencionar que los vecinos de la colonia Emiliano Zapata y Buena Vista, quienes hacen uso del parque, han hecho hasta guardias para evitar que se construya el cuartel de la Guardia Nacional.La inconformidad radica en que se trata de un espacio de recreación familiar, por lo que considera que no debe ser destruido y por el contrario, las autoridades deben darle mantenimiento a las áreas verdes y preservarlo.Sin embargo, hasta el momento no existe una postura clara de la Guardia Nacional al respecto y los vecinos de la zona son los únicos que advertido que no permitirán que se desparezca el área verde que sirve para recreación familiar.