Hace 2 años, la 4T reformó Ley y ahora tocaría menos dinero a UV

La Universidad Veracruzana (UV) verá reducido su presupuesto para el próximo año con base en una reforma presentada en 2020 por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, modificación de Ley que, según advirtieron especialistas en su momento, provocó una contradicción dentro de la Constitución local.Actualmente, el Gobierno del Estado proyecta otorgar a la institución 5 mil 844.4 millones de pesos para 2023. El monto significa una reducción de 40 millones de pesos respecto a lo ejercido este 2022, cuando se presupuestaron 5 mil 884 millones.De entrada, esta disminución de dinero significaría una violación a la Constitución, pues el Artículo 10 establece que “en ningún caso, el monto del presupuesto asignado será inferior al otorgado en el ejercicio inmediato anterior”.Sin embargo, el Gobierno del Estado, mediante la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), justifica este evidente recorte con la reforma al artículo 72 que hace dos años propuso el Gobernador, la cual fue avalada y decretada en la Gaceta Oficial del Estado el 17 de septiembre de 2022 Apenas este martes, en entrevista, el propio rector de la UV, Martín Aguilar Sánchez, reconoció que el choque con el Gobierno del Estado es debido a “una diferencia de interpretación”.Y es que —además de rechazar menos dinero para el próximo año— la Universidad reclama que se cumpla con la Ley y le entreguen el 4% del presupuesto general del Estado.No obstante, debido a la reforma que presentó Cuitláhuac García en 2020, se cambió la definición de “Presupuesto General del Estado” para organismos autónomos, por lo que el 4% para la UV significaría menos dinero.Aun así, un artículo transitorio de la misma reforma impide a la SEFIPLAN otorgarles menos dinero para el próximo año y debe cumplir con el “cuatro por ciento del total del Presupuesto General del Estado”.Es decir, en la Constitución quedó un enredo sujeto a interpretaciones.En septiembre de 2020, el Congreso de Veracruz declaró avalada una reforma al Artículo 72 de la Constitución “en materia de finanzas” que había propuesto el gobernador Cuitláhuac García.En la exposición de motivos de dicha iniciativa, el mandatario explicaba que “el Presupuesto General del Estado”, como concepto, no se encontraba definido ni en la Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y los Municipios ni en el Código Financiero del Estado.“Esta imprecisión conceptual genera incertidumbre jurídica por lo que se considera necesario definir qué debemos entender por ‘total del presupuesto general del Estado’ en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, porque hay ingresos que, aunque los recibe el Estado, tienen un fin específico y sobre los cuales no puede disponer”, señaló García Jiménez.La reforma, que buscaba establecer “un criterio de racionalidad y de estricta disciplina fiscal” para el Estado, terminó por definir que:“En el caso de órganos, organismos autónomos del Estado o entes públicos a los que esta Constitución o las leyes les asignen porcentajes específicos del presupuesto general del Estado, la base para su cálculo será el total de los ingresos de libre disposición”.Los ingresos de libre disposición se definen como “los ingresos locales y las participaciones federales, así como los recursos que, en su caso, se reciban del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas y cualquier otro recurso que no esté destinado a un fin específico”.Desde que aprobó dicha reforma, académicos de la propia Universidad alertaron que esto derivaría en recortar el dinero que se otorga a la casa de estudios.“La reciente reforma al artículo 72º de la Constitución del Estado reduce la base del cálculo del Presupuesto de la UV y por lo mismo, reducirá el monto correspondiente que se asigna a la UV.“De manera que, para constituir el presupuesto de la UV, en lugar de tomar como base del cálculo el total del ‘Presupuesto General del Estado’, ahora se hará sobre una cantidad menor: los ‘Ingresos de Libre Disposición’ los cuales representan apenas el 47% del total del Presupuesto General, toda vez que se constituyen sólo con los ingresos locales (percibidos por el Estado y los Municipios) y las Participaciones Federales (de acuerdo al Código Financiero del Estado”, publicaron economistas que conforman el Observatorio de Finanzas Públicas de la UV.El cambio que propuso el Gobernador, advirtieron, causó una controversia con lo que ya establecía desde antes el Artículo 10 de la Constitución.Esto debido a que en noviembre de 2017 , siendo gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, se decretó la reforma que otorgó autonomía presupuestaria a la Universidad.Es decir, desde antes de que el Gobierno morenista cambiara la definición de “presupuesto general del Estado” para organismos como la UV, el Artículo 10 decía que:“En el caso de la Universidad Veracruzana,, previsto para el ejercicio anual respectivo, el cual deberá ministrarse conforme al calendario autorizado en los términos que establezca la legislación aplicable y, en ningún caso, el monto del presupuesto asignado será inferior al otorgado en el ejercicio inmediato anterior”.Por esto, académicos reprocharon que la reforma al Artículo 72 provocó “una controversia constitucional”, porque se contradijo al texto ya existente del Artículo 10.Es de resaltar que, aun con la reforma al Artículo 72 y pese a cambiar la definición de “presupuesto general del Estado”, un artículo transitorio impide al Gobierno darle menos dinero a la Universidad en 2023.“Tratándose de la Universidad Veracruzana, continuará en vigor lo dispuesto en el Artículo 10 penúltimo párrafo de esta Constitución en relación con su presupuesto anual; por lo que, para el cálculo y progresividad de éste seguirá surtiendo efectos lo previsto en el Artículo Segundo Transitorio del Decreto número 350 publicado en la Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de fecha 13 de noviembre de 2017”.Este último apartado se publicó junto a la misma reforma al Artículo 72.Es decir, SEFIPLAN no puede presupuestar menos dinero que “en el ejercicio inmediato anterior” y también debe cumplir con “el cuatro por ciento del total del presupuesto general del Estado”.Dicho transitorio también hace referencia a lo establecido en la reforma yunista:“Para 2018 se le fijará (a la Universidad) un Presupuesto del 3% del total del Presupuesto General del Estado, a partir del cual se incrementará gradualmente de forma anual hasta llegar al mínimo establecido para el Ejercicio 2023”.