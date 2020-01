Hermano de Extesorero de Actopan y Tuxpan ya no trabaja en ORFIS, revela Auditora

Javier Enrique Benítez Domínguez, hermano del extesorero de Actopan y Tuxpan, Pedro “N” —señalado de desvíos millonarios—, ya no labora como director de Seguimiento de Auditoría Municipal del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS), reveló la auditora general Delia González Cobos.A inicios de este mes, Pedro “N” fue separado del cargo de Tesorero de Tuxpan por un Juez, luego de que la Fiscalía Anticorrupción lo acusara de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal por un presunto daño patrimonial de casi 10 millones de pesos cuando fue Tesorero de Actopan, del 1° de enero al 5 de octubre del 2018.Cuestionada sobre el trabajo del hermano de Pedro “N” en el ORFIS, la Auditora General afirmó que ya no labora en el organismo desde el pasado 3 de enero y detalló que Benítez Domínguez se había excusado de revisar la Cuenta Pública 2018 de Actopan por un conflicto de interés, pero autoridades deberán verificar que no interviniera de ninguna manera.“Él estuvo laborando en el Órgano por más de 18 años, él hizo carrera ahí en el Órgano de Fiscalización Superior. Cuando llegamos a ocupar el cargo, esta persona nos informó que él habia manifestado ante el Órgano Interno de Control que había un conflicto de interés, por lo cual él se había excusado de atender el tema de Actopan, que había sido la revision de la Cuenta Pública 2018”, dijo la funcionaria.