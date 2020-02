Impedirán otra carrera todoterreno sin permisos, en Coatepec

El director de Gobernación en Coatepec, Javier Cruz Ortega, informó que el Ayuntamiento, en coordinación con algunas dependencias estatales y a través de un dispositivo especial, impedirán la realización de una carrera off-road en la zona de Briones-Zoncuantla.Y es que indicó que el Ayuntamiento desconoce quién es el organizador, por lo que esta ruta se llevará a cabo sin los permisos correspondientes."En esta semana nos enteramos de que va a haber una carrera o una ruta sin permiso con alrededor de 30 participantes y tomamos el acuerdo con la Policía Estatal, Municipal y Tránsito del Estado de resguardar el lugar a petición de habitantes de la zona para impedir cualquier evento con estas características que no cuente con permiso de Gobierno del Estado o permiso municipal", dijo.Cabe señalar que apenas a finales de enero pasado, pobladores se manifestaron contra la carrera de vehículos todoterreno (off-road) Jarochazo 2020, el que sí se termino por celebrar pese a las inconformidades, aunque resguardado por autoridades.Entrevistado, Cruz Ortega señaló que este tipo de eventos se están efectuando de manera frecuente en la zona, situación que ya provocó inconformidad entre los habitantes de fraccionamientos aledaños, debido a los daños que se suelen causar a las propiedades y a animales domésticos."Cuando son 20 o más participantes sin ninguna medida ni seguridad ni prevención, el Ayuntamiento considera que se pone en riesgo la vida de las personas y la de los animales domésticos y en ocasiones les han causado daños a sus terrenos.“En el Jarochazo había un responsable pero ahora no sabemos con quien dirigirnos en caso de que suceda un incidente, son personas que organizan sus eventos sin ninguna medida no toman en cuenta al Ayuntamiento ni instancias estatales y no podemos permitir que se lleven a cabo estos eventos”, dijo.Detalló que estos eventos los hacen los fines de semana y ya hay un descontento social generalizado, lo que podría generar conflictos. Además, destacó que la zona no tiene esta vocación.Por ello, insistió en que será este sábado cuando elementos de la Policía Estatal y Municipal impidan el paso a los participantes."Mañana estará un dispositivo permanente de Policía Estatal y Municipal para impedir el paso a los participantes. No sabemos quienes son y estamos investigando para hacerles la recomendación de que busquen otra zona, que consigan sus permisos ante el Ayuntamiento, que lo tramiten como cualquier evento deportivo tendrian que hacer lo mismo"."Hay que regularlo porque hay descontento, se esta trabajando en una iniciativa en el Bando de Buen Gobierno para que se contemplen estos eventos", concluyó.