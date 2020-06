La justicia en la 4T

justicia

RAWLS (R) Nazick (N) PRIAN MORENA Igualdad de oportunidades (R) Candidaturas ciudadana, … Revocación de mandato Voto libre (N) Reforma Política,…. Castigo a la compra del voto. Contrato social ( R) Pactos Políticos Consulta en 2021. justicia social con desigualdades mínimas. (R) Programas Sociales: solidaridad Progresa, oportunidades, etcétera. Reforma constitucional para hacer obligatorios los programas sociales. Estado garante de la seguridad sin meterse con la riqueza de nadie. (N) Secretaria de Seguridad, Guardia Nacional, militarización del país, condonación fiscal. Guardia Nacional, militarización de la seguridad pública, guerra contra la corrupción.

Antes de entrar en materia, debe precisarse que al tipo de justicia a la que se refiere este artículo es la, entendida ésta como el reparto equitativo de los bienes producidos por una sociedad. En dos notas anteriores se abordaron el aspecto conceptual y la manera de cómo la concibe el capitalismo. Debido a que México adoptó fielmente las recetas de Washington durante casi ¡4 décadas! y hoy gobierna un Presidente crítico del neoliberalismo, precisamente en lo relativo a la distribución de la riqueza, es necesario revisar si hay diferencias entre el pasado tecnócrata y la 4ª Transformación.Puede estarse de acuerdo o no con el liderazgo de López Obrador, pero inevitablemente, sus decisiones afecta (rá) la cotidianidad de los mexicanos. Por ejemplo, “” y combatir lacimbra ya la relación del poder político con el económico. La reacción del capital será estimular el odio y el egoísmo para romper la frágil estabilidad social existente (serán pocos, quienes por las buenas acepten disminuir sus privilegios); cegados por su patológica codicia combatirán las nuevas reglas con todos los medios a su alcance, incluyendo la violencia. No ven que, incluso el capitalismo se fortalecería si MORENA tiene éxito al darle un rostro menos injusto y depredador. Sin “humanizarlo”, combatiendo la corrupción y re-direccionando el presupuesto para que la distribución de la riqueza no sea tan inequitativa, ninguna democracia puede ser auténtica sin garantizar las libertades básicas individuales y colectivas.Los autores Rawls y Nazick, citados en artículo anterior ( https://www.alcalorpolitico.com/informacion/la-justicia-en-el-capitalismo-317173.html#.XtSzNJ5KiHo ) no obstante tener visiones opuestas en el asunto de la, coinciden con AMLO en cuanto a que el límite a las libertades individuales debe ser el respeto al derecho del otro. Para Rawls eso es posible en una; Nazick[2], en cambio, elige unacon un Estado mínimo (). Ambos y AMLO rechazan un sistema donde el dinero determine la libertad individual.El cuadro muestra algunas coincidencias de la 4T y del régimen pasado con las propuestas de estos autores.Como se observa, comparten aspectos de seguridad, justicia Social, libertad, honestidad y democracia. La diferencia del anterior régimen con el actual es que aquél simulaba ser justo y demócrata mientras utilizaban al Estado para enriquecer a políticos y empresarios amafiados, basados en la creencia de que la justicia y el respeto a la Ley son lesivos para los NEGOCIOS. Esa es la razón por la cual consideran una seria amenaza la(prometida en la 4ª T).Finalmente, tal vez la solución al asunto de lano deba provenir del Estado, sino de la sociedad misma; porque como afirma Michael Foucuault (Microfísica del poder, p. 74) cuando “Y, de ese modo, la justicia es una utopía. Pero entonces ¿es imposible construir una sociedad justa desde el Estado? Pareciera ser así. Sin embargo, la gente digna del mundo (que es mucha) despierta con la crisis global y organiza. Siguen naciendo alternativas colectivas (como la zapatista) para evitar el genocidio y la extinción. El mundo está harto de la inmoral, insensible e injusta distribución de los bienes que producimos todos. La más reciente muestra de lo anterior es el surgimiento de la “cuyos 3 objetivos explícitos son:activistas y colectivos del Mundo;una visión compartida sobre un Mundo diferente yperspectivas críticas y de organización local. Entre los personajes que se han sumado están Noam Chomsky, Naomi Klein, Yanis Varoufakis y Fernando Haddad. Si le interesa saber más ingrese a la dirección: https://progressive.international/join