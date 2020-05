Aunque se quitó el matrimonio igualitario no se incluyó en la reforma al Código Civil del Estado, lo aprobado en relación con el concubinato se ve como un avance , indicaron representantes de agrupaciones civiles.Hugo Sánchez Badillo, presidente de la agrupación Todos Somos Positivos, celebró que el concubinato se haya definido como “la unión entre dos personas”, lo que incluye no sóloa hombre y mujer.Mencionó que las parejas homosexuales tienen obligaciones, pero no todos sus derechos, algo por lo que siempre han luchado.