Los padres y docentes deben trabajar por la seguridad de escuelas, dice SEV

Ante los casos de docentes y de escuelas amenazadas, como en Tlaltetela , el subsecretario de Desarollo Educativo de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Moisés Pérez Domínguez, se limitó a recomendar a los agraviados a formular las debidas denuncias.Además, delegó por igual a padres de familia y directivos la seguridad de las escuelas, aun cuando el pasado 18 de febrero, una persona armada se atrincheró en un centro preescolar de Las Choapas, en donde se protegió contra una persecución policíaca."Es un asunto que tiene el nivel educativo (preescolar), ahí la actuación es del directivo. Junto con el Supervisor y nivel educativo tendrán que tomar las decisiones. Es lo que le pedimos a los maestros que tengamos mucho cuidado en la administración del espacio escolar", dijo.Y es que insistió que la seguridad de los planteles es una "responsabilidad compartida" de maestros, padres de familia y la Secretaría de Educación de Veracruz."Por eso, en este caso, la instancia correspondiente sería Fiscalía, en coordinación con Seguridad Pública y la siguiente semana habrá un convenio y ustedes estarán invitados a esa reunión"."Si se diera ese caso, existen las instancias jurídicas; vimos la nota en los medios y el líder sindical habla de esta situación, sin embargo, tiene pleno conocimiento de que esta Secretaría tiene las puertas abiertas para hacer este tipo de denuncias"A lo cual, además invitó a los afectados a presentar queja ante las delegaciones de la Secretaría o en dado caso, ante las Supervisiones Escolares."Tienen que denunciar, tienen que hacerlo porque es una situación que pone en riesgo no solamente al maestro, sino a los estudiantes y desde luego tiene que haber una acción que desde el punto legal y así nosotros podamos tomar alguna determinación""Si nosotros no tenemos establecido de manera legal el procedimiento, no podemos actuar y ante una afectación física de la integridad de un ciudadano tenemos que acudir a las instancias correspondientes"Enfatizó que la Secretaría guarda una buena relación con los sindicatos y citó de ejemplo el diálogo con las dos organizaciones con más agremiados.Sobre la falta de docentes en preescolares, primarias y secundarias, adjudicó dicho problema a la Oficialía Mayor, aunque la situación se reportó a la Secretaría de Educación Pública (SEP)."Estuvo el secretario de Educación (Zenyazen Escobar) con el secretario de Educación Pública federal, Esteban Moctezuma y de ahí se tomaron las determinaciones en la ruta de solución definitiva en los problemas no sólo de secundaria, sino en los demás niveles educativos".