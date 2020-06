Medidas de higiene y sana distancia serán permanentes: Secretario de Gobierno

Luego de que se presentara el semáforo epidemiológico que se usará en Veracruz por la pandemia de COVID-19, el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, reiteró que la entidad regresará a la “nueva normalidad” por regiones.Tras participar en la Mesa de Seguridad que encabezó el gobernador Cuitláhuac García en Poza Rica, el funcionario explicó que las medidas de higiene y sana distancia deberán ser permanentes.“Esto es algo que se va a quedar, aunque regresemos con semáforo verde, la higiene tiene que permanecer, en tanto no hay una vacuna”, dijo.Sobre la reactivación económica, Cisneros Burgos comentó que trabajan con los municipios de la zona norte para impulsar el turismo, bajo las medidas de distanciamiento social y sanitarias.Por otra parte, el Secretario de Gobierno aseguró que los índices delictivos han bajado considerablemente debido a que no hay tolerancia con grupos criminales.Además, comentó que el Gobernador inició una gira por la entidad para dar seguimiento al plan de trabajo en materia de seguridad.“Ustedes ven el informe que presentó la Secretaría de Seguridad Pública Federal y se darán cuenta de que uno de los principales delitos que agobiaba a los veracruzanos era el secuestro, pues va fundamentalmente a la baja y lo vamos a abatir en los próximos años.“¿Por qué lo vamos a abatir? Porque este Gobierno no tiene ningún vínculo con la delincuencia y eso es fundamental para que vaya la delincuencia a la baja. Que los Gobiernos estén separados, que haya una verdadera frontera entre los Gobiernos y la delincuencia”, dijo.