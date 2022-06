No es “fracaso” que José Manuel del Río saliera libre: Cuitláhuac

La liberación de José Manuel del Río Virgen, acusado del homicidio de René Tovar, no representa un “fracaso” para la administración estatal, aclaró el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, quien reiteró que la determinación de magistrados para liberarlo no fue unánime y la resolución no lo exonera de su presunta responsabilidad.“¿Es un fracaso estar de lado de la víctima? ¿Es un fracaso investigar los homicidios? (…) Fracaso los otros, fracasados, el pueblo determinó que ese régimen se fuera. En este caso la víctima es René Tovar y nosotros estamos de lado de la víctima”, señaló durante la conferencia de prensa de este lunes en Palacio de Gobierno.Al cuestionarle sobre el video que circula desde esta mañana y donde el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado señala que si algo le pasa hace responsable al Gobernador, a la Fiscal General del Estado y al Secretario de Gobierno, el mandatario dijo que no responderá a temas que quieren hacer políticos.“Como es un tema judicial, se tiene marcar en eso, ya lo demás que lo quieren hacer político, yo no lo voy a responder. No voy a responder sobre temas políticos, es un tema judicial”.