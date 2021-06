No ganó Paolo Botti; Laura Bozzo no será funcionaria en Paso de Ovejas

Luego que Luis Armando Lozano Acosta, del Partido Encuentro Solidario (PES), no ganara la Presidencia Municipal de Paso de Ovejas, se frustró la incorporación de la conductora Laura Bozzo al Sistema DIF de aquel municipio en la zona centro de la entidad.Cabe recordar que Paolo Botti, nombre de farándula de Luis Armando Lozano, exconcursante de La Academia, consiguió la nominación del PES para la Presidencia Municipal.El 10 de mayo, Paolo Botti anunció que en caso de ganar las elecciones para el municipio de Paso de Ovejas, incorporaría a la conductora de televisión Laura Bozzo a su equipo de trabajo en el Sistema DIF Municipal.“Yo soy de las que les gustan las cosas pequeñas, a mí me gustaría mucho poder, lo voy a evaluar pero me gustaría mucho poder armar guarderías, trabajar con las madres solteras pero vamos a evaluarlo”, dijo Bozzo en un video en la red social del cantante.Salvo este episodio, la campaña del artista pasó sin pena ni gloria, al grado que el pasado 2 de junio cerró actividades en un evento del partido, identificado con la ideología de derecha, en el Ángel de la Independencia de Ciudad de México.Este 6 de junio, de acuerdo con los resultados del PREP para Paso de Ovejas, Luis Armando Lozano Acosta sólo tuvo 88 sufragios, equivalentes a un 0.6 por ciento de la votación, contra los 4,261 que alcanzó Mario Mafara Ramírez de MORENA-PT-Verde.