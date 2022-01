No tengo familares “ni en crimen organizado ni en Gobierno”: Cisneros

Tras haber sido acusado de supuestamente apoyar a un grupo criminal, el secretario de Gobierno de Veracruz, Eric Cisneros Burgos, reiteró estar tranquilo y aclaró estar dispuesto a colaborar con las autoridades, aclarando que no tiene familiares “ni en la delincuencia organizada ni en el Gobierno”.Recientemente, los cadáveres de 9 personas fueron hallados en la carretera de Isla, al sur de Veracruz. Al mismo tiempo, se difundió un video por redes sociales donde una de las supuestas víctimas afirmaba —rodeado de hombres armados— ser sobrino del funcionario, asegurando que Cisneros apoyaba al Cártel de Sinaloa.“Tratan de manchar, tratan de generar algunas situaciones como las que hicieron con un servidor, por lo que yo estoy muy tranquilo y siempre voy a estar a disposición de cualquier autoridad", dijo Cisneros en una entrevista radiofónica.Este mismo día, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez aclaró que dicho video se trató de un “montaje” y quien señala a Cisneros no es su familiar y ni siquiera era víctima, es en realidad cómplice del grupo armado que cometió el multihomicidio.Al respecto, el Secretario de Gobierno resaltó que mantienen un trabajo comprometido y coordinado en el combate a la delincuencia.Aclaró que el problema de violencia viene de muchos años atrás;y lo que está pasando es reacción al trabajo de las actuales autoridades.Por ello, enfatizó que el mensaje es muy claro: nadie está por encima de la ley, ni delincuentes o presuntos delincuentes como los que fueron detenidos por el multihomicidio.Ante señalamientos de algunos legisladores de oposición, comentó que es parte de la política.“Nosotros no promovemos a nuestras familias para ocupar cargos públicos, si quieren manchar nuestro nombre utilizando pseudofamiliares, yo no tengo esos familiares, ni en la delincuencia organizada ni en el gobierno”, dijo.