Odontología UV en Xalapa, nido de profesores acosadores, acusan

No paran los reclamos de estudiantes dentro de la Universidad Veracruzana (UV). Ahora fueron alumnos de la Facultad de Odontología en Xalapa quienes alzaron la voz mediante un “tendedero” para exhibir a sus docentes corruptos, machistas y acosadores, incluyendo incluso denuncias contra profesoras.Imágenes compartidas con este medio de comunicación muestran los mensajes que los estudiantes plasmaron para recriminar el actuar de los médicos.“Dra. Serena las alumnas no se tocan”, “Dra. Edna acosadora”, “El doctor Jacinto acosador”, “Doctor Lauro acosador”, se lee.Señalan además a un docente de nombre Olivier de “manosear a sus alumnas”, a un doctor Carlos de “utilizar fotos íntimas en su clases” y a otro profesor Miguel de hacer comentarios obscenos sobre el cuerpo de una estudiante enfrente de toda la clase.“A la Facultad de Odontología le importa más saber de dónde sacarnos dinero que proteger a los alumnos”, criticaron los jóvenes, “si pago el Promejoras, ¿sí me hacen caso cuando me acose un docente?”.Al advertir que las alumnas no se tocan, demandan además a los docentes “corruptos” que den sus clases completas.Apenas este martes, alumnos de la Facultad de Psicología en Xalapa demandaron la destitución de su Directora por su deficiente trabajo en la gestión y resolución de problemas.Esto se suma una serie de reclamos de la comunidad universitaria por problemas de violencia y administrativos dentro de la institución, protestas que estallaron con hechos ocurridos en la Unidad de Humanidades de la Capital en días pasados debido al inactuar de directivos por un alumno violento.Tan sólo el pasado jueves, miles de universitarios de distintas facultades marcharon por calles de Xalapa hacia la Rectoría exigiendo pronta solución a sus demandas.Entre todo esto, se reportó además la renuncia de la secretaria académica de la Universidad, Elena Rustrián Portilla , situación que hasta ahora sigue sin aclarar la administración del rector Martín Aguilar.