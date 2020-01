Pedir a mujeres no empoderarse es “sexista, misógino y retrógrada”

Como misóginas y sexistas, calificó la presidenta del Observatorio Ciudadano de Equidad y Género, Minerva Cobos, las declaraciones de la conferencista evangélica Juanita Utrera, quien en una conferencia, respaldada por la Secretaría de Turismo de Veracruz (SECTUR), afirmó que las mujeres deben acatar el rol “para el que fueron creadas” en la familia y no empoderarse, sino “posicionarse” Señaló que los comentarios son retrógradas y van en contra de lo que la misma Organización de las Naciones Unidads (ONU) ha recomendado, pues propone el empoderamiento de la mujer como una forma para alcanzar las metas de desarrollo, debido a que juega un papel importante en la actividad económica y social."Sus comentarios son sexistas, misóginos y retrógradas. El empoderamiento de las mujeres, como lo señala el plan de las Naciones Unidas para el desarrollo, se centra en la igualdad de género, el empoderamiento, no solamente como derechos humanos, sino la vía para alcanzar el desarrollo del milenio y el desarrollo sostenible".Asimismo, lamentó que criminalice a las féminas por su forma de vestir y el horario en que estén en la calle y se compare la inseguridad con una "licuadora mal armada" porque eso sólo refleja la ignorancia en el tema."El tema de inseguridad no es derivado de cómo se viste o el horario en que las mujeres salen a pasear o a trabajar porque andamos en la noche no nada más por paseo, porque trabajamos, evidentemente éstas no son las causas por las que se genera la violencia de género y no se nos puede imputar una responsabilidad en este sentido, como lo pretende esta mujer".La representante del Observatorio Ciudadano de Equidad y Género señaló que la Biblia no sustenta que la mujer debe ser concebida como una “creación celestial” que se encargue de atender a la familia."Encontré en el nuevo testamento, en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo 12-2, es importante señalar que dice: 'no sigas la corriente del mundo en que vivimos, más bien transformense a partir de una renovación interior, así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto.' Esto lo digo porque (la evangelista) dice que no nos transformemos".Finalmente, señaló que la mujer ya no vive en "una pequeña sociedad" que es la familia, al contrario, el rol que desempeña es tan importante como el del hombre y mucho menos se piensa en renunciar a esos derechos obtenidos a lo largo de los últimos años.