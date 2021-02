Pensiones en Veracruz seguirán pagándose con salario mínimo, no UMA

La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el pago de pensiones del ISSSTE no afectará a jubilados y pensionados de los tres poderes del Estado de Veracruz.Esto, dado que en las entidades federativas, las pensiones se rigen por su propia ley estatal, explicó la presidenta de la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz (COPIPEV), Dolores Martínez Amilpa.Recientemente, la Segunda Sala de la Suprema Corte emitió la Contradicción de Tesis 200/2020, de fecha 17 de febrero de 2021, en la cual modifica el cálculo de los límites de las pensiones del ISSSTE a partir de Unidades de Medida y Actualización (UMA) y no de salarios mínimos.“Lo que sucede es que las resoluciones de la Suprema Corte van dirigidas a los trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los trabajadores del Estado, la seguridad social en los Estados tiene su propia legislación porque son estatales. En ese sentido, la resolución no nos afecta directamente en este momento”.Añadió que en tanto no se reforme la Ley 287 de Pensiones y del Instituto de Pensiones, las remuneraciones de los trabajadores en retiro seguirán siendo calculadas a partir de salarios mínimos y no en UMAS.Previamente, dirigentes de la Sección 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) habían manifestado que esta resolución no afectaría a los trabajadores estatales Dolores Amilpa indicó que trabajadores federales del Instituto Mexicano del Seguro Social promovieron amparos contra el cálculo de UMAs y sólo así la Corte resolvió que la pensión sí es una prestación laboral.Dicha decisión la da la Corte, siempre y cuando los afectados promuevan un amparo.