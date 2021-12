Por culpa de yunismo, caso contra Javier “N” está hecho “con las patas”: Cuitláhuac

de la Aurora

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, reveló que por culpa del yunismo, la carpeta de investigación por desaparición forzada contra el exmandatario Javier “N” está hecha “con las patas”.Al aclarar que la actual Fiscalía sí logró ejecutar la aprehensión pues el exmandatario priista promovió un amparo después del hecho, García Jiménez incluso lo acusó de haber pactado con el también exgobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares y con la Secretaría de Gobernación en el periodo de Enrique Peña Nieto.No obstante y pese al caso mal hecho intencionalmente, la actual Fiscalía General del Estado, a cargo de Verónica Hernández, logró hallar la forma de procesarlo.Javier “N”, según confirmó la Fiscalía de la Ciudad de México tras ayudar a la Fiscalía de Veracruz a ejecutar la aprehensión, es implicado en el hallazgo de cadáveres en el municipio de Emiliano Zapata, en 2016.Se trata del caso de la Barranca , zona ubicada frente al Centro de Estudios e Investigación en Seguridad, conocido como la Academia de Policía de El Lencero. En aquel año, los cuerpos de 19 personas fueron localizados, sin embargo, la Fiscalía solamente reportó el hallazgo de 6 cadáveres.Fue durante el pasado Gobierno de Yunes Linares, cuando era fiscal jorge Winckler Ortiz y cuando por dicho ocultamiento fueron detenidos el extitular de la FGE, Luis Ángel “N”; el exdirector de Servicios Periciales, Gilberto “N”; la exdelegada de la Policía Ministerial en Xalapa, Carlota “N” y la exdirectora de Investigaciones Ministeriales, Rosario “N”.Sin embargo, todos ellos lograron recuperar su libertad.Cuestionado al respecto, en conferencia de prensa, el gobernador Cuitláhuac García aclaró que todos siguen sujetos a un proceso.“Están (en libertad) pero no libres de sentencia, están sujetos al procedimiento que les imputó el Juez y no hay sentencia, nosotros vamos a estar muy pendientes pero todo lo hicieron así, imagínense, cuántas pruebas no habrán desaparecido”, dijo.Respecto al caso del exgobernador Javier “N”, dijo que por ahora queda esperar a ver cómo se desarrolla el proceso pero reiteró que la pasada Fiscalía de Jorge Winckler pactó con los exfuncionarios y las investigaciones estuvieron mal hechas.