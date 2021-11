El secretario general del Sindicato Integrador Alternativo de los Trabajadores de la Educación en México (SIATEM), Alejandro Cucurachi Durán, reveló que hay docentes que han interpuesto amparos para ser vacunados contra el COVID-19 con la vacuna de Pfizer, ante la imposibilidad de poder viajar al extranjero pues recibieron el fármaco de CanSino "En el caso del SIATEM sí tenemos amparos interpuestos, estamos en la etapa de la respuesta de los diferentes órganos de Gobierno, porque se metió el amparo tanto a nivel nacional como a nivel local y estamos en respuesta de ello", dijo en conferencia de prensa.Acompañado de otros líderes magisteriales, quienes pidieron una audiencia con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez para resolver problemáticas que afectan a los docentes veracruzanos, insistió que los profesores necesitan tener seguridad que podrán salir del país."Hay maestros que quieren salir al extranjero y no se los permiten porque fueron vacunados con CanSino, entonces necesitamos seguridad para todos los maestros, principalmente en el rubro de salud y seguridad laboral, muchos están atorados", aseveró Cucurachi Durán.Refirió que agremiados al sindicato que dirige tienen detenidos los cambios de adscripción, las recategorizaciones, entre otros trámites, sin que la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) haya sabido resolver estas problemáticas generales, tanto de las organizaciones como de los profesores."Recordarle al ingeniero Cuitláhuac, se acercó mucho a nosotros pidiendo el apoyo para ser gobernador con la promesa que cuando llegara iba a atender las demandas de los maestros", señaló.Entre tanto, su homólogo del Sindicato Magisterial Veracruzano (SMV), Ramón Rodríguez Polo, reafirmó que hay una incertidumbre con relación a si habrá una segunda dosis de la vacuna CanSino para el sector magisterial en el Estado."Muchos compañeros tienen enfermedades crónico-degenerativas y están pensando en esa situación de qué va a pasar conmigo, otro problema son las recategorizaciones, becas comisión, no se les otorga beca comisión y beca reembolso, cuando es una prestación, según está cerrado, que no hay presupuesto, es una infinidad de temas, infinidad de problemáticas", abundó.Rodríguez Polo acotó que los trámites ante la SEV "vienen muy lentos y rezagados", afectando a aproximadamente 800 afiliados entre personal docente y administrativo, por lo que reiteró la petición de los sindicatos al titular del Ejecutivo para que los atienda el día que pueda.