PRI vive desgaste, es sano reflexionar, dice Marlon Ramírez ante críticas

El diputado local Marlon Ramírez Marín, dirigente estatal del PRI, salió al paso de las críticas a su trabajo por los resultados de las elecciones extraordinarias donde una candidata obtuvo un voto; al respecto, afirmó que es sano que se haga la revisión solicitada.El líder tricolor ha sido criticado en los últimos días pues luego de las cuatro elecciones municipales extraordinarias, el partido que dirige obtuvo pésimos resultados, al grado que la candidata de Amatitlán, Aida Zárate Carlo, solamente fue acreedora a un voto, aparentemente el de ella misma.Por esa razón, diversos liderazgos del PRI en Veracruz como José Francisco Yunes Zorrilla solicitaron públicamente que se revise qué está haciendo Ramírez Marín como dirigente partidista.“Creo que es sano que se haga una reflexión, un análisis. Me parece que la dinámica de los partidos atraviesa por un proceso de reflexión”, sostuvo.Sin embargo, advirtió que la situación que vive el partido no es solamente consecuencia de su dirigencia, pues “en los últimos tiempos” también se ha visto un desgaste.Ramírez Marín indicó que el papel de la dirigencia es generar las condiciones de prudencia y mesura para lograr, posterior al análisis necesario, salir fortalecidos.El legislador negó que haya divisiones dentro del partido tricolor, pues, así como Yunes Zorrilla se manifestó hubo otros personajes que hicieron segunda a su petición y por otro lado, quienes se pusieron de lado de Marlon Ramírez.Al respecto, afirmó que se viven nuevos tiempos en los partidos políticos y entender que el PRI, como todos los demás, vive circunstancias distintas “a cuando teníamos una mordaza puesta cuando teníamos a un jefe político que no permitía que se hiciera esta discusión”, dijo.Agregó que hoy, al no estar en el poder, se tienen que pasar por las etapas que atraviesan otros partidos en la misma situación.“Y naturalmente yo veo con mucha salud y con muy buenos ojos que se haga el proceso de reflexión, de análisis y como vuelvo a decir, podamos salir más unidos”, dijo Ramírez Marín.