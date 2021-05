Problema con fosa común en Palo Verde compete a Fiscalía: Alcalde de Xalapa

El presidente municipal de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, aseguró que de parte de la administración a su cargo, los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas siempre han encontrado apoyo y se les ha atendido en innumerables ocasiones.En entrevista, el munícipe detalló que el caso del panteón Palo Verde, donde los colectivos denuncian la existencia de "fosas clandestinas ” debido al mal manejo de la fosa común , se trata de un asunto que sólo compete a la Fiscalía General del Estado (FGE).Explicó que en cuanto hace al Ayuntamiento, se cuenta con total disposición para que la autoridad entre a realizar las indagatorias necesarias.“El panteón está abierto a todo lo que se quiera investigar pero es un tema donde tiene que estar presente la Fiscalía, que es quien cuenta con las facultades jurídicas para ello”, dijo.Abundó que desde 2018, la Fiscalía cuenta con todo el respaldo del Gobierno Municipal para tratar de esclarecer este tema.“El panteón está abierto para que se investigue lo que deseen. Desde que estamos nosotros, la Fiscalía puede entrar a realizar las indagatorias necesarias, nosotros también tenemos interés en que el tema de personas desaparecidas se esclarezca”.Por otra parte, Rodríguez Herrero aseguró que hay dos espacios para ser utilizados como Panteón Ministerial.Este mismo día, cabe señalar, la señora María Elena Gutiérrez, integrante del colectivo Buscando a Nuestros Desaparecidos Veracruz, quien busca a su hijo Rafael Espinosa, lo encaró para reclamarle la cancelación de un espacio para poder identificar y tratar los restos que están sin identificar."Cuantas veces sea necesario iremos con ustedes para que esto se esclarezca. (…) Nosotros ya donamos un espacio, lo demás está en manos de la Fiscalía. Los donamos en dos lugares, tanto en Palo Verde como en Bosques de Xalapa. Ya se les ha convocado a la Fiscalía y se les ha dicho que ahí está el espacio. Nosotros estamos en constante comunicación con la Fiscalía, en éste momento no sé cuál sea la posición de ellos", dijo el Edil.El munícipe negó que se “lave las manos” al señalar la responsabilidad de la Fiscalía."Siempre las he atendido, yo no me lavo las manos y cuando he podido siempre he estado con ellos. Estamos en la mejor disposición de que se estudie, se investigue y se llegue al fondo del tema".