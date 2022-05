Procurador de Medio Ambiente permitió relleno de lagunas; demandan castigo

“En México no existe permiso alguno para el relleno de humedales”, advirtieron activistas luego que la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) y la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) permitieran una construcción en el Sistema Lagunar “Basurero”, en la ciudad de Veracruz.Dichos trabajos habían sido clausurados por la PMA pero luego los volvió a permitir por presuntamente contar con permisos. Fue la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) la que terminó por colocar nuevamente las cintas de clausura Acompañado por el Colegio de Abogados de Veracruz, el abogado ambientalista José González reiteró que ya se denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) la omisión de autoridades de Veracruz.Detalló que el caso quedó asentado en la carpeta de investigación FED/VER/VER/0001750/2022, en contra de quien o quienes resulten responsables por el relleno de un Área Natural Protegida, cuando esto es prohibido a nivel federal.El sitio en cuestión se encuentra en terrenos de la ex Hacienda Santa Fe, a la altura del kilómetro 228 de la carretera Veracruz-Cardel, donde se pretende construir un parque logístico, rellenando tres cuerpos de agua del Sistema Lagunar “Basurero”.El abogado aseguró tener pruebas de que el procurador de Medio Ambiente, Sergio Rodríguez Cortés y la Directora General de Gestión Ambiental y Recursos Naturales de la Secretaria de Medio Ambiente (SEDEMA) traicionaron la confianza de los veracruzanos e hicieron notar su negligencia, al permitir el relleno de los humedales decretados áreas naturales protegidas desde noviembre del 2016.“El Procurador Estatal del Medio Ambiente es también un infractor de las leyes penales de manera intelectual y de manera por omisión porque siguen realizando obra y tanto es así que fue la PROFEPA, quien tuvo que parar esas obras debido a que no tenían permiso para hacer el cambio de uso de suelo pero hasta el momento el Gobierno del Estado de Veracruz no ha emitido denuncia alguna por relleno de humedales”, advirtió.