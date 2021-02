PT y Verde exigen Delegado Presidente para MORENA Veracruz; CEN validó coalición

El delegado de la Tercera Circunscripción Electoral del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), Oscar Cantón Zetina; el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Carlos Marcelo Ruiz y el comisionado estatal del Partido del Trabajo (PT), Vicente Aguilar Aguilar, informaron que solicitarán al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) morenista la designación de un Delegado en funciones de Presidente para Veracruz.De acuerdo con Cantón Zetina, actualmente el Comité Ejecutivo Estatal se encuentra acéfalo, aunque el secretario general de MORENA en Veracruz, Gonzalo Vicencio Flores, está al frente de la encomienda tras ser validado por el INE , es necesario que haya una cabeza en absoluta armonía.Y es que la dirigencia estatal de MORENA, a cargo de Vicencio Flores, ha desconocido públicamente la alianza que en días pasados el representante del CEN morenista, Esteban Ramírez Zepeta, validó ante el Organismo Público Local Electoral “Nosotros vamos a proponer que haya un Delegado en Veracruz que asuma las funciones de presidente del Comité Ejecutivo, los demás cargos como el de Secretario General, están vigentes, así que no se va a cambiar nada de estructura ni ninguna otra renovación. Gonzalo Vicencio está en el cargo y así está reconocido”, dijo Cantón Zetina.Respecto a la manifestación de militantes del MORENA Veracruz en su Comité Ejecutivo Nacional (CEN) para reclamar la salida de Esteban Ramírez Zepeta de los trabajos por la elección interna, señaló que se están atendiendo las inquietudes de los inconformes."Venimos a cooperar a la unidad, venimos a tratar de que la política sea el eje de MORENA. No vamos a permitir que haya intereses personales o de grupos por encima de los del partidos o los de la Cuarta Transformación. Estoy seguro que las dirigencias nacionales son las que están facultadas para constituir este tipo de convenios y coalición y así lo hicieron".En cuanto a la validez de la coalición "Juntos Haremos Historia" MORENA-PT-PVEM, dijo que está respaldada por el Comité Nacional y es legal y el nombramiento de este Delegado Estatal también será facultad del CEN, mismo que deberá elegir el mejor perfil.Expuso que Esteban Ramírez Zepeta sólo es un distinguido militante de MORENA y ciudadano pero justificó que a pesar de no tener algún nombramiento, tiene el derecho de presentar la solicitud ante el Organismo Público Electoral (OPLE) sobre la conformación de la alianza “Juntos Haremos Historia”."Si el CEN le pidió que asistiera, como le puede pedir a cualquier otro mexicano, es porque es un militante. Precisamente lo que vamos a hacer es que el CEN nombre ya a un Delegado estatal. Simplemente digo que el convenio de coalición sí fue firmado por el (partido a nivel) nacional", concluyó.