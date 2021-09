Retrasan atención para familias de víctimas de Caballo Blanco

La atención por parte del DIF de Coatzacoalcos a las familias de víctimas del bar “Caballo Blanco” se retrasará debido a que la Procuradora de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes tiene Coronavirus.A dos años de la masacre y luego de que una mujer encarara al alcalde Víctor Carranza para reclamarle la nula atención por parte de su Gobierno, todavía deberán esperar más a consecuencia de la pandemia.Al respecto, la presidenta del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Lucila Aguilar Manjarrez, aseguró que sí se les brindó la atención debida a las familias desde el momento en que ocurrió la masacre que cobró la vida de 32 personas, sin embargo, decidieron acudir con otros abogados."Ahorita la Procuradora tiene COVID y está resguardada, por eso va a tener que esperar y siempre hemos estado pendientes. En su momento les ofrecimos el apoyo y no lo necesitaron y ahora que lo necesitan pues los apoyaremos pero hay que esperar", dijo.Hace una semana se cumplieron dos años del crimen en el centro nocturno, familiares demandaron que el Gobierno Municipal les apoyara con la custodia legal de los menores que quedaron en orfandad por las muertes de sus padres que trabajaban en el bar.Aguilar Manjarrez mencionó que no es decisión del DIF la custodia de los menores, pues un juez es el que determina la situación legal en la que quedarán los niños."En el DIF trabajamos con honestidad y no se cobran las cosas", finalizó.