Salen en defensa de Regidor electo de MORENA detenido por homicidio

Con una marcha por las principales calles de Orizaba, familiares y amigos de Roberto “N”, detenido por su presunta implicación en el homicidio del periodista Jacinto Romero Flores , demandaron a la Fiscalía que haga su trabajo e investigue realmente, pues quienes hoy están detenidos por ese caso no son los culpables.Indicaron que la prueba que presenta esa autoridad es un mensaje que el regidor electo mandó al comunicador en donde le señala: “pensé que éramos amigos”.De igual forma, la exesposa del implicado señaló que la acusación que hizo la hermana de Roberto “N” en su contra por intento de feminicidio le está afectando mucho.Sin embargo, destacó otro de los asistentes, esas pruebas son circunstanciales y no demuestran nada.Señalaron que para ellos la Fiscalía no ha hecho su trabajo, pues mientras los verdaderos culpables andan en las calles, personas inocentes están en la cárcel.A su paso por las calles de la ciudad, los manifestantes expresaron consignas como: ¡Roberto, amigo, Ixtac está contigo!, ¡Se ve, se siente, Roberto es inocente!, ¡Libertad para Roberto!Al llegar al parque Castillo, los familiares y amigos de Roberto “N”, unas 40 personas, caminaron por toda la orilla del parque y dieron por concluida su protesta.