Salió libre Alcalde electo suplente de Lerdo; estaba preso por extorsión

El alcalde suplente del municipio de Lerdo de Tejada, Ángel Vilchi, está libre y ya solicitó al Congreso del Estado tomar protesta del cargo, sin embargo, “todos los diputados” deben de definir si asumirá la presidencia municipal.Al respecto, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Juan Javier Gómez Cazarín, señaló que solicitarán la información correspondiente para atender este caso.Vichi Lara fue detenido por la Fiscalía General del Estado (FGE) en diciembre pasado cuando estaba por rendir protesta al cargo , en sustitución de Fabián “N”, excandidato morenista electo apresado también y acusado de secuestro agravado, entre otros delitos.Al Alcalde suplente, de acuerdo con la Fiscalía General, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva por un año, por los presuntos delitos de extorsión y amenazas.Sin embargo, en dos documentos remitido al Congreso del Estado en la sesión pasada, se indicó, por un lado, que Fabián “N” llevaba ya más de 60 días ausente en el cargo para el que fue electo. En el otro oficio leído por la Mesa Directiva, Vichi Lara informó del interés para ocupar el cargo de presidente municipal debido a la ausencia del titular.El documento fue enviado a la comisión de Gobernación “para su estudio y dictaminación”, no obstante, Gómez Cazarín negó que el Congreso hubiera recibido tal documento.Sin embargo, al recular dijo que en todo caso la decisión sobre permitirle tomar el cargo o no, insistió, será decisión de “todo el Congreso del Estado”.Acotó que no sabe si el proceso por el que fue apresado continúa vigente, destacando que eso le competerá informarlo a la Fiscalía General bajo el mando de Verónica Hernández Giadáns.La liberación de Ángel Vichi, hermano de Adriana Vichi Cruz, exjefa de la Unidad de Género de la Fiscalía y quien también fue detenida por supuestamente tratar de evitar la detención de Fabián “N” acusándola del delito de ultrajes a la autoridad, no se sabía de manera pública e incluso Gómez Cazarín destacó que “no se sabe si tiene la intención de asumir el cargo”.Cabe señalar que el alcalde suplente pidió la presidencia municipal el 15 de marzo, de acuerdo con un oficio remitido el 10 de marzo de 2022, mismo que fue turnado a comisiones.A través de sus redes sociales, Ángel Vichi acusó que sufrió una situación “injusta” con su detención pero agradeció las muestras de apoyo de colaboradores y de su familia.“Hoy me encuentro aquí en Lerdo, con la frente en alto y sin nada que esconder, con entusiasmo y preparándome para lo que se pueda presentar en un futuro, porque creo en Dios”, publicó.Actualmente, la presidencia municipal de Lerdo de Tejada es ocupada por la Síndica Única, quien tiene el cargo de alcaldesa provisional, mientras el Congreso define si procede la solicitud de Ángel Vilchi.