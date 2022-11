Se defiende joven extranjero que desató protestas en UV; quiere “justicia y reparación”

El joven Daniel Santiago Rocha Hernández, expulsado de la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana (UV) por presunta violencia y acoso —supuestas agresiones que desataron protestas masivas de estudiantes — respondió a las acusaciones en su contra, afirmando que ahora su vida “se encuentra en peligro”.En una carta dirigida al rector Martín Aguilar Sánchez, con acuse de recibido de 3 de noviembre, el joven a quien compañeros llamaran “El Colombiano” denunció situaciones de xenofobia y odio en su contra, además de daño moral, injuria y calumnia.Rocha Hernández admitió además que destruyó los mensajes sobre su persona que se colocaron en “tendederos del acoso” en la Facultad de Antropología pues “era atacado sin ningún argumento”.Fue durante dicho acto, cabe recordar , cuando el joven extranjero presuntamente amenazó a un compañero con un arma blanca.Aquel 11 de octubre, afuera de la Facultad de Antropología colocaron pancartas con las leyendas "Amenazan de muerte a las víctimas", "Negligencia académica", "Sin respuesta no nos vamos", "Daniel Rocha Acosador". Lo que escaló a protestas en diversas facultades y la eventual concentración masiva afuera de Rectoría para demandar la expulsión del joven.Ahora, en la misiva enviada al Rector, Daniel Rocha argumentó que el solo hecho de denominarle “El Colombiano”, da lugar a actos de discriminación, odio y xenofobia.Afirmó que un grupo de estudiantes lideran “el movimiento” en su contra y que a la fecha, no ha habido ningún acto o queja formal como lo exige la normativa de la Universidad, y acusó a su compañero, de nombre Eldrid “N” de tener una “afición a las armas blancas, que ha introducido a la facultad y que ha alardeado su diestro manejo”.Explicó que desde su ingreso a la UV no ha habido ninguna obstrucción a que curse una licenciatura, y que en todo caso solo se recibió el punto de vista de los estudiantes que se manifestaron en contra de su persona.“Dejo constancia que mi vida se encuentra en peligro a raiz de este injusto proceder de unos personajes inmaduros y con ideas retrógradas que no corresponden al buen actuar de la gente mexicana”.Asimismo, demanda que Eldrid “N” y sus amigos se retracten públicamente pues “no tienen argumentos para señalarme de acosador” y expusieron su integridad falsa y malintecionadamente.En la misiva, el joven extranjero critica el actuar del Rector, acusando que también contribuyó al “escarnio público” en contra de su persona.