La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) no signó ningún convenio con empresa refresquera alguna para expender de manera exclusiva bebidas en los planteles, por lo que en las cooperativas escolares se vende agua natural, así como preparadas con frutas de la temporada.Mediante el Oficio SEV/TE/00/2020, dirigido a la subsecretaria de Educación, Básica Maritza Ramírez Aguilar y que signa el secretario técnico del Comité de Evaluación de la dependencia, José Miguel Hernández Duran, se señala que no hay ningún convenio con la empresa Grupo GEPP —conformado por Geusa, Empresas Polar y PepsiCo— para vender exclusivamente sus bebidas.De acuerdo al documento fechado el pasado miércoles 12 de febrero y con sello de recibido este jueves 13, se destaca que la dependencia educativa no cuenta con convenio o contrato algunos con la citada refresquera.Asimismo, se menciona que en los planteles escolares las cooperativas o tiendas de las escuelas, sólo se podrá expender agua natural, así como también aguas preparadas con las frutas de la temporada.Cabe señalar que en noviembre del año pasado, el director del Departamento Jurídico de la SEV, José Miguel Hernández Durán, anunció que se firmó “un Convenio de Exclusividad con Pepsi” por 4 millones de pesos para vender resfrescos en las escuelas.El tema desató polémica por los daños a la salud que provocaría en niños y aunque la subsecretaria de Educación Básica, Maritza Ramírez, incluso defendió dicho contrato , el mismo titular de la dependencia, Zenyazen Escobar, terminó por aclarar que no se había firmado ningún convenio y ya lo estaban “crucificando”