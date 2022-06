Si Congreso lo instruye, ORFIS revisará anomalías en Secretaría de Salud

En caso de que el Congreso del Estado instruyera una revisión especial al hackeo y al retraso en la entrega de medicamentos en la Secretaría de Salud de Veracruz, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) lo revisaría.Lo anterior fue confirmado por la auditora general Delia González Cobos, quien reiteró que deberá ser el Poder Legislativo el que dé la orden, es decir, no se haría de oficio.En entrevista, González Cobos recordó que el ORFIS hace revisiones posteriores a la conclusión del ejercicio de acuerdo con su propia normativa, señalando que, a la fecha, no hay indicación alguna al respecto.Sostuvo que a la fecha no se han atendido peticiones que tengan que ver con corroborar o descartar retraso alguno en la entrega de los medicamentos, tras la auditoría del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) que señaló que el Gobierno de Veracruz guardó más de 800 mil piezas de medicamentos, especialmente contra el cáncer, en lugar de ser entregadas.Dichas piezas, agregó el Instituto, se encontraban a menos de 90 días de alcanzar su fecha de caducidad.“No hemos atendido nosotros temas en ese sentido”, acotó.Por otro lado, González Cobos dijo que los exalcaldes que presentaron documentación apócrifa en las auditorías no han sido denunciados por completo porque siguen engrosando los expedientes.“Seguimos todavía, no hemos concluido con esa tarea en virtud de que seguimos recibiendo la información de los órganos que nos están validando los documentos que advertimos que podrían ser apócrifos.“En esa medida, de los que nos van dando la certeza de que hay alguna irregularidad y se pudo haber cometido un delito, estamos presentando ya esas denuncias”, dijo.