La organización ambientalista Earth Mission no tiene facultades ni permisos federales para el manejo y trato de vida silvestre, a pesar de que constantemente se promocionan en redes sociales rescatando animales.La agrupación, en voz de su presidente Sergio Armando González Ramírez, entró este miércoles en un conflicto público con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez , quien los acusó de atacar al Gobierno debido a que se les negó dinero al no permitirles un convenio con el ahora “Aquarium del Puerto de Veracruz”.Al respecto, el activista negó tales señalamientos y recriminó que se les pretenda difamar No obstante, una solicitud de transparencia hecha hace 3 años ante la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA) exhibe que la organización estaría usurpando tareas de autoridades federales al menos con el manejo de vida silvestre.El 10 de mayo del 2019, mediante el oficio PFPA/1.7/12C.6/00789/19, se cuestionó a la PROFEPA el marco jurídico y los alcances de los Comités de Vigilancia Ambiental Participativa (CVAP), los cuales, según respondió la autoridad, tienen la facultad de realizar rondas sistemáticas de vigilancia para prevenir y/o detectar ilícitos que afecten los recursos naturales.Además, pueden presentar denuncias sobre ilícitos ambientales detectados, reportar las contingencias que se presenten en los ecosistemas que puedan dañar los recursos naturales, colaborar en recorridos de vigilancia, atender contingencias y acciones de restauración, así como desarrollar actividades de orientación y difusión al interior de localidades.