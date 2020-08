Sofía Martínez es “una dictadora, lastima a todos los veracruzanos”: Abogado

El abogado penalista Fidel Ordóñez Solana criticó el cierre unilateral del Poder Judicial de Veracruz por parte de la magistrada presidenta Sofía Martínez Huerta, hecho que calificó de “antidemocrático y dictatorial”.“Es increíble que al estilo Julio César se haya atrevido la Presidenta del Tribunal a dictar y a convertirse en una dictadora de algo que no tiene capacidad y nos lastima a todos los veracruzanos”, dijo.Por lo anterior, debido a la suspensión de actividades, Ordóñez anticipó una situación “horrible” en el Poder Judicial.Reprochó que Martínez Huerta decidió por sí misma cerrar los juzgados, rompiendo el principio democrático de Gobernabilidad en el Poder Judicial."Porque precisamente el Consejo de la Judicatura es un ejemplo de democracia donde se escuchan las voces de personas diferentes y donde se representan diferentes estados de la judicatura veracruzana".Cabe señalar que la Magistrada Presidenta, haciendo uso de sus facultades, recientemente decretó que la suspensión de labores continuaría hasta el 14 de agosto, “en virtud de que actualmente no se cuenta con un Consejo de la Judicatura legalmente integrado”. Esto, tras revelarse conflictos internos Ordóñez Solana advirtió que permanecen congelados juicios mercantiles, civiles, causas penales y las guardias en los juzgados sólo mueven juicios en obligaciones de alimentos y en procesos unitarios, pensiones y guardia y custodia.“Todos mis clientes me escriben por WhatsApp, tenemos muchos documentos que presentar y nuevamente les tengo que transmitir a ellos el acuerdo y les digo que somos víctimas de la pandemia y de las personas que no saben hacer las cosas”.Recordó que Tlaxcala y Puebla reanudaron actividades judiciales, por lo cual reprochó que en Veracruz es más fácil prohibir que tratar de prevenir.