Suplente de Monreal en Senado se lanza contra Cisneros: “Es gente siniestra”

Luego que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reconociera que se violentaron los derechos de 6 jóvenes detenidos ilegalmente por supuestos ultrajes a la autoridad , el consejero del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) y suplente del senador Ricardo Monreal , Alejandro Rojas Díaz Durán, afirmó que el Gobernador de Veracruz debería ofrecer una disculpa.En conferencia de prensa, Díaz Durán expresó que el delito de ultrajes a la autoridad sólo sirve con fines políticos y de represión."Ha servido como instrumento de represión política, para la venganza y para detener y asfixiar a las voces críticas, incómodas u opositoras", comentó.Advirtió que en Veracruz se están repitiendo los errores de gobiernos anteriores, pues en el Estado se violan permanentemente los derechos humanos."El Gobierno de Cuitláhuac García debe entender que la 'Cuarta Transformación' es no repetir los errores del pasado. (...) En Veracruz se violan los derechos humanos y el gobierno de Cuitláhuac García se ha convertido en cómplice de esa violación sistemática permanente a los derechos humanos", dijo.Por ello, afirmó que el Gobernador de Veracruz debería ofrecer disculpas a los afectados así como reparar el daño, pues ya son más de 2 mil 670 los afectados por este cargo.Además, el dirigente de "Ala Democrática” de MORENA propuso tres acciones a tomar para no continuar con las imputaciones por ultrajes:Primero, destituir del cargo al secretario de Gobierno, Eric Cisneros.Esto, pues aseguró que el funcionario ha metido en problemas al Gobernador y que no aporta nada a su mandato."Tiene que remover, destituir del cargo a Eric Cisneros porque le ha hecho un daño terrible a Veracruz, es el operador, es una gente siniestra que no aporta al gobierno de Cuitláhuac García y que lo va a seguir metiendo en problemas", dijo.Segundo, la homologación de la Constitución local con la general de la República, además de enviar la iniciativa de revocación de mandato para que se pueda destituir del cargo al gobernante en funciones."Si el Gobernador de Veracruz dice que es muy salsa y tiene mucho apoyo y que la gente lo quiere, vamos a ver qué dice el pueblo", dijo.Finalmente, demandó la restauración del Estado de Derecho.Díaz Durán alertó que la represión política, la violencia y el autoritarismo no benefician a Veracruz.