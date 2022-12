También cuídense de mujeres, advierte Fiscal a veracruzanas

La fiscal general Verónica Hernández señaló que no sólo varones incurren en el delito de feminicidio, también las mujeres, tal y como ocurrió con los casos de Rosa Isela y la niña Yesenia este fin de semana.Se trata de los crímenes perpetrados en contra de la joven embarazada a la que sustrajeron un bebé en la conurbación de Veracruz y en contra de Yesenia, la menor de 13 años asesinada en Coatzacoalcos.Por lo anterior, la Fiscal General hizo un llamado a las veracruzanas, instando a no confiar a ofertas y regalos que se hacen en redes sociales y también tener precauciones incluso con mujeres.“También que entendamos que a veces también las mujeres son presuntas responsables de estos lamentables hechos en contra de mujeres como víctimas”, declaró Hernández Giadáns.Expuso que en la mayoría de los feminicidios los responsables son personas cercanas a las víctimas, quienes conocen sus estilos de vida.“Tenemos que apostarle mucho más al tema de prevención, de fortalecimiento de valores en las familias, el acercamiento con los hijos; hay que escucharlos, hay que platicar con ellos, advertirles y en el tema de las redes también que estemos atentos y no nos dejemos llevar por lo que a veces ofrecen”, añadió.