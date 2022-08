Transportistas tienen quejas de sobra… pero no respetan leyes, critica Tránsito

Empresarios se quejan pero sus transportistas no respetan la Ley de Tránsito y terminan provocando hechos como el ocurrido este lunes en la colonia Petrolera donde decenas de vecinos son afectados.El titular de la Delegación de Tránsito en este puerto, Fernando Antonio Guzmán, destacó que sumado a que no respetan los horarios y las avenidas por dónde deben circular los vehículos de carga, no cuentan con documentación pertinente.Recordó que los vehículos de carga en Coatzacoalcos tienen un horario establecido para poder ingresar y salir y de no respetarlo, los conductores son acreedores a multas y son trasladados al corralón."Hay horarios de entrada y salida para los vehículos de carga en la ciudad, de 9 a 11 de la mañana, 16 a 18 horas y 20 horas a 6 de la mañana.Hay infracciones por entrar o salir fuera de horario, ya lo tienen las cámaras, esto es para los que rebasan las 3.5 toneladas.Los precios los maneja hacienda, la Ley de Tránsito marca que es corralón, en los últimos tiempos se hacen folios de infracción,", dijo.El Delegado lamentó que muchos empresarios siempre se inconforman por los retenes o acciones policíacas, pero dijo que así como se quejan, sus choferes no respetan las Leyes de Tránsito."Los conductores deben traer licencia y tarjeta de circulación porque a veces traen copias y no podemos tomar copia en garantía, deben traer todo original", afirmó.Explicó que la Ley de Tránsito dice que cuando la carga lleva como destino algo del interior del municipio, el vehículo puede llegar hasta donde va a entregarla, pero en los horarios establecidos."Aquí hay reestricciones en Zaragoza y Malecón Costero, pero sí pueden circular en Avenida Universidad y Transistmica", finalizó.