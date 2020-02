Una burla, reconocer a Córdoda por su “seguridad”: Taxistas

El reconocimiento que hace unos días se hizo a la labor en materia de seguridad al Ayuntamiento de Córdoba es una burla y parte de un doble discurso, acusó el dirigente de taxistas Jairo Guarneros.



Indicó que el municipio gobernado por la panista Leticia López no está en tranquilidad, sino que sigue siendo un lugar donde se cometen muchos ilícitos en materia de inseguridad, lo que provoca temor entre diversos sectores como el de los ruleteros.



“En Córdoba ha habido asaltos, ha habido agresiones contra taxistas y habido también robos, robos de unidades a los taxistas y eso no es que se tenga el control de la seguridad ni en toda la región se tiene”.



Por ello, dijo que no es posible que la Alcaldesa haya aceptado una distinción de este tipo, cuando ella misma sabe que la realidad es preocupante, pues no cesa la comisión de los diversos delitos contra los cordobeses.



Y es que en pasados días, en la reunión de seguimiento al Fideicomiso de Fortalecimiento a la Seguridad (FORTASEG), la presidenta Leticia López dijo que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez señaló que Córdoba es el segundo municipio en el Estado que más recursos ha destinado en la materia y que el mandatario los reconoció por ser un Ayuntamiento que está cooperando al cien por ciento y trabajando en coordinación con el Gobierno del Estado en materia de seguridad.