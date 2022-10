Urge que se enseñe sobre el manejo de las emociones en escuelas: especialista

Problemáticas como los suicidios, el estrés y las enfermedades se han incrementado entre la población debido a que la gente no sabe lidiar con las emociones, lo cual le provoca infelicidad y angustia, indicó el especialista Antonio de la Llave.Indicó que cada vez se ven más casos de suicidios entre menores de edad porque si los padres no saben lidiar con sus emociones no pueden enseñar a sus hijos a hacerlo.Destacó que es necesario que las personas tengan las herramientas para saber afrontar las crisis.Mencionó que desde hace más de 30 años se ha dedicado al estudio de la neurolingüística y al entrenamiento de las personas para que puedan manejar sus emociones.Comentó que es momento de que esto sea considerado por las autoridades y los gobiernos e incluso incluido como una materia en la escuela.Indicó que con el fin de apoyar a la población para que aprendan a manejar sus emociones, el próximo 26 de octubre, a las 19 horas, ofrecerá la conferencia “Controla tu mente, controla tus emociones”, en la sala Independencia de palacio municipal, la cual será completamente gratuita.