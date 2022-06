La portavoz del colectivo Las Brujas del Mar, Arussi Unda Garza, afirmó que confían en que la “Ley Montse” no se quede “en la congeladora” del Congreso, pues por parte de su organización van a estar “fregando” para que sea aprobada.Señaló que existe certidumbre de que esta propuesta sea avalada cuando se someta a discusión del pleno, luego de que este jueves la diputada del PRI, Anilú Ingram Vallines, le presentó en tribuna.Agregó que la propuesta ha sido elaborada con distintos expertos y funcionarios de instituciones estatales para evitar que sea declarada anticonstitucional.“Justamente, en un inicio, lo que se estuvo cuidando era eso, que no atropellara los derechos humanos de nadie por tener relación con algún tipo de delincuente; el que no llegar a ser anticonstitucional; el que no abonara persecución, a criminalización.“Pero también que no dejara tan abierta la puerta a la impunidad y a las redes de apoyo a delincuentes y tal; por eso estuvimos trabajando muchos meses y Sobre todo tomando recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), de la Fiscalía General del Estado, de juristas, incluso de la Universidad de Xalapa, vaya, fueron muchísimas personas que estuvieron checándolo justo para eso, para que quedara sin ningún vacío, sin ningún hueco, que quedara claro y me parece que se logró”, opinó.