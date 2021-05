Vecinos de Xalapa van contra proyecto de fraccionamiento en zona de Los Berros

Lic. Joaquín Rosas GarcésDirector del Periódico Al Calor Político.Me refiero a la nota con fecha 16 de mayo de 2021, publicada en Al Calor Político donde se da la noticia de que “ Construirán un fraccionamiento familiar en la zona de Los Berros ” en la calle de Juventino Rosas, para mayor referencia, donde antiguamente había una alberca pública denominada “La Playa”.Explica bien la nota que el proyecto se encuentra en estudio para hacer 14 viviendas dúplex y 32 departamentos, pero te informo que por lo pronto hay oposición de los vecinos (120) del entorno (yo me cuento entre ellos) porque sentimos de antemano el impacto ambiental que ocasionará construir 60 habitáculos en esa área que hasta ahora ha formado parte de un pulmón verde de la ciudad.Quien ha dado la información se está adelantando a los acontecimientos y dando por hecho que ya tienen el permiso para construir, cosa que no es así.La persona o compañía que pretende realizar esa construcción ya ha comenzado a anunciar una “preventa” de algo que, ciertamente, aún no existe y quizá no existirá como ellos lo suponen.Los vecinos, apoyados en los reglamentos municipales y el programa de ordenamiento urbano vigente publicado en la Gaceta Oficial del Estado No. 57 en 2004, solicitamos a las autoridades no se autorice un cambio en la densidad habitacional, como lo está solicitando la mencionada empresa.Los vecinos formamos una asociación civil para tener la personalidad jurídica que nos permita utilizar todos los recursos legales que lleven a evitar el impacto ambiental en esa zona en que habitamos desde hace muchos años.Con mi aprecio cordial,Magno Garcimarrero Ochoa.