Veracruz, de los Estados más ricos en biodiversidad pero el peor en conservación

A pesar de su amplia diversidad, el estado de Veracruz ocupa el último lugar del país en conservación de los sistemas ecológicos, afirmó el coordinador de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), José Sarukhán Kermez."Y el último lugar, en l último lugar (en conservación) está el tercer Estado más rico originalmente en biodiversidad, que es Veracruz".“Veracruz ha perdido la mayor parte o casi todos sus sistemas forestales tropicales y templados, es quizá lo más cercano que conozco en Estados (de la República) al equivalente a Haití", dijo el académico participó en el panel virtual "Ganadería Sustentable", convocado por el Instituto de Ecología (INECOL).José Sarukhán recurrió a dicha comparación dado que Haití y República Dominicana comparten una misma isla, un mismo clima, una misma biodiversidad pero del lado haitiano se ha perdido toda la vegetación."Y las consecuencias sociales y económicas son terribles comparados con República Dominicana, con una capacidad de resiliencia comprobada a huracanes y terremotos".Ejemplo de dicho contexto de devastación, Sarukhán reiteró que la pandemia por la enfermedad del SARS-COv2 no es resultado del cambio climático, sino de la pérdida de ecosistemas y esto, impactó en las actividades económicas."Si no mantenemos los recursos naturales y los sistemas del país de la mejor manera posible, no hay futuro".El biólogo agregó que el Gobierno de México carece de una política pública para incentivar a las empresas sociales de un aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.Derivado de lo anterior, Sarukhán Kerméz enfatizó que si las empresas sustentables comunitarias reportan casos de éxito, es gracias al propio trabajo de la comunidad.Citó el ejemplo de Ixtlán de Juárez, Oaxaca, en donde la congregación explota el bosque de manera sustentable y es incluso proveedor de la mueblera sueca Ikea."Y eso lo han hecho con el esfuerzo personal y la organización de ellos y ellos entrenan a su gente, los regresan a la comunidad y con eso van fortaleciendo el sentimiento de su comunidad".Sarukhán enfatizó que México es el país con más empresas comunitarias forestales sustentables y certificadas a nivel internacional, incluso por arriba de Canadá y Finlandia."Pretender que uno puede llegar a una selva, a un bosque, a hacer un lado los que viven ahí y poner una empresa es una tontera monumental" y recordó que México no es un país "agrícola" sino pecuario y forestal."No hay una sustentabilidad económica, si no hay una sustentabilidad ambiental o ecológica, la economía depende de la solidez y robustez de los sistemas ecológicos donde vivimos y de donde dependemos".