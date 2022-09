Violencia en el Pueblo Mágico: Comercios cerraron, Orizaba se paralizó

En el pleno Centro de Orizaba, negocios decidieron bajar las cortinas ante la balacera entre fuerzas de seguridad y sujetos armados que se prolongó por más de una horas,Fue tal la situación, que incluso autoridades municipales pidieron a la población no salir a las calles.“Fuerzas militares, policías estatal y municipal realizan esfuerzo conjunto durante la movilizació que se registra en la ciudad. Por seguridad se le solicita a la ciudadanía orizabeña permanecer en casa hasta nuevo aviso”, difundió el Ayuntamiento.Empleados diferentes negocios se tuvieron que resguardar por más de una hora en sus centros de trabajo debido a la intensa movilización policiaca qee principalmente se registró en la calle Sur 15.Una de las empresas donde los trabajadores tuvieron que quedarse aún y cuándo ya les tocaba su hora de salida fueron los empleados de la oficina de Teléfonos de México (TELMEX).De igual forma en pequeños negocios que se encuentran en el área donde se registró el enfrentamiento las personas no tuvieron otra opción que bajar sus cortinas aunque muchos de ellos se quedaron adentro y de acuerdo a los testimonios, resguardados en sitios a donde no les alcanzaran las balas.Hasta las 18:00 horas, en el primer cuadro de la ciudad, donde está el Palacio de Hierro, el Mercado “Melchor Ocampo” la Catedral San Miguel Arcángel, la gente decidió irse a su casa debido a las detonaciones.