Viridiana no aparece y “la Fiscalía no tiene respuestas”

Pobladores de Tlaltetela marcharon por el Centro de Xalapa para exigir a las autoridades informar sobre los avances ante la desaparición de Viridiana Moreno Vázquez, ocurrida el pasado 18 de mayo en la localidad de Cardel, en La Antigua.Con pancartas en manos y coreando algunas consignas, recriminaron al gobernador Cuitláhuac García Jiménez por haber dicho la semana pasada que la joven de 31 años estaba “resguardada” , sin que hasta ahora se hayan dado más detalles sobre su paradero."Si él está informado de algo o tiene una línea de investigación que le dio vía a dar esas declaraciones, que explique por qué lo dijo, hasta ahorita no ha dado la cara, en lugar de que acudiera a decirle algo a mis tíos porque estuvo en contacto con ellos", cuestionó Néstor Hernández, primo de Viridiana.De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la mujer desaparecida fue citada a las 16:00 horas en el hotel Bienvenido de Cardel, ya que supuestamente estaban solicitando a una persona para la recepción pero no se supo más de ella."Ese día que él salió a decir eso, estuvo en contacto con ellos (sus tíos), por eso ellos le agradecieron por tenerla resguardada. Ahora, dénosla, ¿por qué dijo que la tenían resguardada? Ese es el punto que venimos a aclarar hoy y queremos que él salga a dar la cara", apuntó Hernández previo a la marcha por la avenida Manuel Ávila Camacho, calle Zaragoza y Enríquez del centro capitalino.Acompañado por unos cien habitantes de Tlaltetela, el familiar de la víctima de desaparición apuntó que el hotel se deslindó de la situación y no ha aportado las imágenes de las cámaras de videovigilancia."El hotel desde el primer momento se deslindó, que no tenían vacantes, que no tenían siquiera un departamento de recursos humanos, que no estaban citando, que no estaban reclutando, ningún elemento externo porque se sabe y hay evidencia que un perfil de Facebook estaba reclutando", afirmó.Y es que dijo que tras la confirmación de la desaparición de Viridiana, tres mujeres que también habían sido citadas lo contactaron y le alertaron de esta situación, incluso mencionó que una de ellas decidió no acudir al "reclutamiento y capacitación" porque no le inspiró confianza la insistencia de llamadas para que fuera."El supuesto gerente las convocaba a la capacitación, afuera del hotel, en el restaurante del hotel. Iban a asistir a una capacitación para que ya entraran a trabajar", refirió Néstor Hernández, quien agregó que la FGE ya ha citado a declarar a varias personas, incluidas el propio esposo de Moreno Vázquez."Sospechamos de todo mundo. La Fiscalía no tiene respuesta, los vecinos, las cámaras, no hay reportes, no hay indicios. Nosotros no tuvimos contacto con el marido, sino hasta ahorita. Desde el momento uno están citando, los movieron de Cardel a Veracruz, luego a Xalapa, han estado dando declaraciones pero hasta ahorita nada concreto", reafirmó.