¡Veracruz, a clases con pandemia!

Este lunes, con el semáforo epidemiológico estatal en color naranja –de “riesgo alto” por COVID– y con 169 de 212 municipios en color rojo –en “riesgo máximo”–, diversas escuelas de Veracruz regresaron a las aulas, como lo impulsó el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador.



Así, en Xalapa se observó a alumnos llegar a la Escuela Secundaria Técnica 3 y a la Secundaria General 2 “Julio Zárate”, mientras que en planteles como la Escuela Secundaria Técnica 128, aunque padres decidieron seguir con las clases a distancia, se abrieron las puertas por si algún estudiante llegaba.



Esto ocurre a casi año y medio de que la entidad parara las clases presenciales (y las reiniciara brevemente en mayo pasado) tras el inicio de la pandemia de Coronavirus en marzo de 2020.



Desde dicha fecha, la entidad ha enfrentado ya tres “olas” de COVID y la postura de las autoridades respecto del retorno a las escuelas ha cambiado conforme ha avanzado la pandemia.



De esta manera, en abril pasado, la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) perfilaba que sólo regresarían a las aulas aquellos municipios donde se cumplieran 4 semanas consecutivas en color verde del semáforo epidemiológico —o de riesgo bajo por el virus—.



Y así ocurrió a finales de mayo, cuando según la Secretaría de Educación Pública (SEP), escuelas en 184 municipios retomaron las actividades presenciales, luego de que se vacunara a docentes del Estado y bajaran los casos de COVID.



No obstante, los contagios comenzaron a repuntar tras el periodo electoral para definir alcaldes y diputaciones. El 7 de junio, un día después de las elecciones, la entidad regresó al semáforo amarillo.



Unos días antes, ante el incremento en casos de Coronavirus y con el Estado en verde, el gobernador Cuitláhuac García reiteraba que los municipios en rojo no regresarían a clases, sin embargo, comenzó a abrir la puerta para que operaran en naranja, cuando el plan original era cumplir 4 semanas consecutivas en verde.



“Lo digo con toda claridad: municipio que llegue a rojo obliga a la suspensión de actividades escolares. Naranja sí (se permitirán clases presenciales) porque recuerden que estamos iniciando no todos al mismo tiempo, no es todos de jalón”, dijo.



Cuando el Gobernador comentó lo anterior previo a las elecciones, había 172 municipios en color verde del semáforo epidemiológico, 38 en amarillo y sólo 2 en naranja; no había ningún municipio en rojo.



Después de los comicios permanecieron 173 en verde pero bajó la cifra de amarillos a 34 e incrementaron los naranja a 5. Es decir, eran los indicios de la después denominada “Tercera Ola”.



Todavía a inicios de julio, la SEV también aseguraba que los municipios en rojo no regresarían a clases.



No obstante, fue también el mes pasado cuando el Presidente López Obrador comenzó a afirmar que “llueva, truene o relampaguee” se regresaría a clases presenciales como lo contemplaba la SEP: este 30 de agosto.



Mientras que el gobernador Cuitláhuac García, ya ante el evidente aumento en casos de COVID, declaró que incluso en semáforo rojo podría regresarse a clases.



“Aunque estemos en rojo podremos mantener todas las actividades”, dijo al destacar la importancia de educar desde el aula, discurso que ha mantenido hasta la fecha, reiterando que ya se ha vacunado a una gran cantidad de veracruzanos y ha cambiado la situación de la pandemia.



Actualmente, Veracruz se mantiene a nivel estatal en semáforo naranja mientras que 169 municipios están en rojo, 42 en naranja y uno en amarillo. No hay ninguno en verde y en las últimas semanas el país ha promediado casi 20 mil contagios al día, mientras que la entidad ha ido superando récords en casos diarios.



Regreso a clases escalonado en escuelas de Veracruz Puerto





Con el regreso presencial a clases después de 18 meses inició el ciclo escolar 2021-2022, en la escuela primaria "Jesús Reyes Heroles", a las 8:15 se abrieron las puertas para que se iniciara el protocolo sanitario con la toma de temperatura y aplicación del gel antibacterial.



Dadas las medidas sanitarias, el horario de clases será de 8:30 a 12:00 horas del día, no habrá receso, ni cooperativa escolar, los salones deberán permanecer abiertos y el cupo máximo es de 15 niños y el maestro.



"Siento que voy a volver a hacer mi tarea como lo hacía en mi casa", dijo Emma Valentina, de 7 años.



Y agregó que sabe qué medidas sanitarias aplicar para evitar contagios "echarme gel, usar el cubrebocas, lavarme las manos y no acercarme a nadie".



Tampoco fue obligatorio el uso del uniforme para los estudiantes.



Lunes y martes acudirá la mitad de los estudiantes y el viernes todos en línea.



"Tenemos proyectada la llegada de 90 niños. La mecánica es aplicar los tres filtros, tenemos tapetes, gel, lo máximo que tenemos son 15 niños y tenemos proyectado que lleguen hoy entre 8 y 10 niños", refirió Rubén Zapata, director del plantel.



Los papás afirman que el inicio presencial era necesario y que informaron a los niños cómo cuidarse del Covid-19.



En algunos grupos, las clases iniciaron con un sólo alumno.



Regresan a clases en Coatepec



Los planteles educativos Secundaria Federal “Ignacio de la Llave”, Secundaria General “Efrén Ramírez Hernández” así como la Escuela Primaria “Benito Juárez” y “María Morelos”, fueron algunos de los que este lunes regresaron a las clases presenciales en el municipio de Coatepec.



Fue un poco antes de las 7:00 horas cuando alumnos de la Secundaria Federal “Ignacio de la Llave ingresaron al plantel, atendiendo a los filtros sanitarios que fueron instalados y atendidos por los padres de familia y directivos.



Al respecto, el presidente de la Asociación de Padres de Familia, Martín Mendiola, estimó que la asistencia de alumnos alcanzó el 50 por ciento de la plantilla, es decir aproximadamente unos 300 alumnos.



“Estamos satisfechos, fue copiosa la asistencia de los tres grados, luego de una encuesta por parte de la Dirección para saber con cuántos alumnos se iba a trabajar se esperaba una cantidad, pero hoy muchos padres que se rehusaban llegaron convencidos de los protocolos realizados”.



Abundó que la entrada del turno matutino fue a partir de las 6:30 a las 7:10 horas cuando se cerró el portón y la salida se espera sea a las 12:10 horas, mientras que para el turno de la tarde será a las 13:30 horas la entrada y la salida a las 18:00 horas.



En el filtro de revisión se hizo toma de temperatura, se colocó gel a los alumnos y se verificó el uso correcto del cubrebocas, mientras que al interior el director, Raúl Mendoza dio indicaciones de los lineamientos para que los estudiantes cumplieran con las medidas.



En tanto en la escuela Primaria “Benito Juárez García”, la directora Zozali Zurita Pérez, informó que este primer día de regreso acudió alrededor de un 28 por ciento de la matrícula de 450.



Asimismo, a su llegada, muchos padres de familia expresaron estar nerviosos ante este regreso presencial y dijeron esperar a que no se presenten contagios.