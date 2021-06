Ahued se pone reto: Unir la Metrópolis, modernizar Xalapa con austeridad

Consolidar una administración servicial, austera pero buscando siempre la modernidad, es como el alcalde electo de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, proyecta su administración.El abanderado de MORENA-PT-PVEM, quien consiguió la victoria con más de 111 mil votos, resaltó que su encomienda para la Capital del Estado será no tener gastos superfluos y dar la misma calidad de vida a las personas de la periferia.“Vamos a revisar el reto que tenemos en obra pública, en imagen urbana. Tendremos una administración en austeridad total en el tema administrativo, si no, sería imposible. Xalapa tiene una gran demanda de obra pública y servicios y los recursos no son suficientes. Primero no será una colocación de empleos, no es posible, hay una gran cantidad de trabajadores de base", comentó.Entrevistado en lo que fuera su casa de campaña durante la pasada elección, comentó que de los proyectos en materia de movilidad y modernización que plantearon otros candidatos, como un teleférico o hasta un metro, podrían considerarse si se presentan formalmente, siempre y cuando sean viables económicamente."Si algún día me los hacen llegar con todo gusto los estudiaré y de ser posible y si algunos de esos consideramos positivos para la ciudad, tendríamos que evaluarlos. Sería ideal modernizar a ese nivel la ciudad, habría que encontrar las fuentes de recursos. Tendría que ser un proyecto metropolitano que abarcara Emiliano Zapata, Banderilla, habría que ver el planteamiento, lo estudiamos", acotó.Asimismo, sobre el Tren Ligero para la zona que ha promovido el gobernador Cuitláhuac García y que se habría pospuesto por la pandemia , Ahued Bardahuil comentó que se efectuará y apoyará si se tiene el recurso económico.Cabe destacar que la actual administración municipal, a cargo de Hipólito Rodríguez Herrero, ha señalado que se requeriría una asociación público-privada , mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que habrá “cautela” con este proyecto , pues concluirlo en 2025, como ha planteado el Gobierno del Estado, sería complicado.Por otra parte, el Alcalde Electo sostuvo que su período al frente de la ciudad estará abierto “a una realidad de modernización”, para que todo lo que se programe en infraestructura sea a beneficio de la población."Nosotros estamos pensando en que Xalapa tiene que ser una visión metropolitana en medio ambiente, en economía, en turismo, en infraestructura de conectividad, calles, avenidas, paso a desnivel, puentes. Tenemos que tener una mira metropolitana que abarque a los demás Alcaldes", dijo.Ahued Bardahuil, empresario conocido por verlo de vez en cuando recorriendo sus comercios y atendiendo a los clientes de maneral personal, con una mira de trabajo urbanística, apostó por crear sinergia entre Banderilla, Coatepec y Emiliano Zapata.Respecto al proyecto de la Ciclovía, inaugurado en el mes de marzo y que causó inconformidad de diversos sectores, el también exadministrador general de Aduanas y Senador con licencia dijo que se le dará el mantenimiento a la obra y se continuará evaluando."Habría que revisar que tenga la señalética, la limpieza, la iluminación para que no haya ningún accidente. Ya está la Ciclovía, no puedo hacer otra cosa, hay que ver, en todo caso, si no le falta señalética. He escuchado que tienen problemas por el lugar donde se puso, que son entradas y eso pero no me voy a adelantar, vamos a revisar, vamos a escuchar, hay que revisarlo", explicó.Además, sobre la propuesta de parquímetros digitales que ha planteado el actual alcalde Rodríguez Herrero, el morenista aclaró que se opone a dicho proyecto."Hay que revisarlo. La cosa es que el Centro Histórico tiene limitantes jurídico-específicos. No hay tiempo y yo en lo particular me opongo a que se pongan parquímetros en la ciudad. Hay que reconocer que tenemos una ciudad colonial, que es antigua, que tiene un Centro Histórico muy difícil pero muy bonito. Tenemos que quitarle presión vehicular y darle mejor aprovechamiento en calles y banquetas", dijo.Sus propuestas concretas serían obras que conecten todas las arterias de Xalapa, con el fin de involucrar de una forma equitativa a todas las colonias de la periferia de la ciudad.Ahued Bardahuil, político y empresario que durante su campaña recopiló peticiones de las personas más vulnerables, aseguró que trabajará para ellos, buscando las mismas condiciones de vida que tienen los demás habitantes de Xalapa.