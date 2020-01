*Se hacen caminos al andar

*Primer egreso de becados

*Los vuelos del Gobernador



Noventa y tres asesinatos en un día sobre el territorio nacional, tal como los propios registros oficiales del Gobierno de la República lo informaron en torno a la violencia suscitada el pasado martes, obligaron al presidente Andrés Manuel López Obrador, a referir en el transcurrir de "las mañaneras" del día de ayer: "Fue un mal día".



Debe apuntarse que, ante dicha realidad, el propio Presidente de México advierte su preocupación y confianza en superar el difícil reto para frenar la violencia en el territorio nacional, escenarios en los cuales es tiempo de que la sociedad en su conjunto, aparejada a las instituciones de gobierno municipales, estatales y federales, practiquemos el aceptar la realidad de manera clara y contundente, en el sentido de que en los sexenios anteriores no se registró la capacidad para evitar el contener la ola delincuencial, por lo que ante la actual administración de la "Transformación", estamos obligados, si se trata de mejorar, de coincidir no sólo en la realidad de nuestro entorno, sino también en las formas más apropiadas para superar lo que está quebrantando la tranquilidad y el desarrollo integral del país.



En principio se debe aceptar con claridad que no es factible el elevar niveles de desarrollo integral que generan el bienestar colectivo, si para ello priva el terror y la angustia ante los escenarios que originan actos de violencia que, por sí mismos, contradicen cualquier calificación positiva en lo referente al desarrollo y bienestar en el México actual.



Porque nada es mayormente valioso para un país, que su pueblo transite en elevados índices de seguridad en todos sus entornos, que por natural efecto brinda un panorama de tranquilidad en torno a todo ciudadano, sin que para ello influya su condición económica y social.



Un país en paz es lo fundamental para encontrarnos ante la posibilidad de otorgar vigencia al bienestar colectivo, lo que obliga a reflexionar, que la paz y el bienestar en todos los círculos de la sociedad inseparablemente van de la mano; en ese rubro asiste la razón al Presidente López Obrador cuando apunta que los programas de asistencia social derivados de su actual administración, se encuentran diseñados también en la búsqueda de menor actividad delictiva, pero se debe insistir en que lo uno: mecanismos efectivos de seguridad y, lo otro: aplicación de programas que amplíen con suficiencia mayores expectativas laborales, deben aplicarse con creciente eficacia de manera paralela, de lo contrario toparemos con los mismos escollos sociales y estructurales que precisamente dan origen a renglones de elevada inseguridad.



Estricta energía y capacidad suficiente para hacer respetar la Ley, así como claro desarrollo integral para dar cursos hacia mayores y mejores oportunidades laborales, conforman el binomio fundamental para que exista la posibilidad, de transitar por un país de menores índices delincuenciales y mayores ámbitos de tranquilidad y bienestar.



Ya lo había apuntado de manera maravillosa el inmortal escritor Víctor Hugo en su extraordinaria obra titulada "Los Miserables"... En la cual refiere que la miseria, la explotación, la injusticia y la falta de oportunidades para vivir, constituyen con cierta frecuencia las causas que dan curso a la delincuencia... Realidad inobjetable.



LO QUE SE LEE



Refiere el viejo pensamiento que no existen caminos, sino que se hacen al andar, en ese contexto es apropiado referir, que en el transcurso de una gira realizada para supervisar parte de la red de carreteras y caminos sobre el territorio veracruzano, Javier Jiménez Espriú, titular en el país de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, enfáticamente declaró a los medios de comunicación, que es significativamente elevado el reto que afronta el Gobierno de México para otorgar solución a las deficiencias y carencias en lo relativo a vías de comunicación, por lo que se espera contar con la colaboración de todos los sectores de la sociedad mexicana, para ir avanzando con buen ritmo hacia la dotación en el país de carreteras apropiadas, que comuniquen a todos los pueblos y ciudades, al tiempo que por su calidad y aprovechamiento, resulten realmente infraestructuras substanciales para el servicio y desarrollo integral de todos los mexicanos.



Jiménez Espriú, no dudó en hacer referencia a la ineficacia registrada en México para impulsar y mejorar la red de carreteras en todo el país, tarea en la cual en los marcos de la Cuarta Transformación, se está sumando la aportación de esfuerzos por parte de habitantes que requieren vías de comunicación, para el desarrollo de sus rancherías, de sus comunidades y de muchos pueblos, que han transcurrido por siempre en la desatención en lo relativo a caminos y puentes.



Incuestionablemente todo lo externado por el Secretario de Comunicaciones de la administración federal, se encuentra apegado a causas y razones fundamentadas en la realidad, ante ello, ahora habrá que confiar en que efectivamente soplan nuevos escenarios de real atención sobre el tema que se convertirá, de persistir, en factor para apalancar el desarrollo integral, porque de siempre ha sido una realidad que, sin vías de comunicación apropiadas, no existirá progreso, ni las condiciones requeridas para avanzar hacia el bienestar colectivo.



LO QUE SE VE



Que al terminar la capacitación del primer núcleo de mexicanos, incluyendo también a veracruzanos, dentro del nuevo programa "transformista" identificado como "Jóvenes Construyendo el Futuro", ahora sobrevendrá la etapa de posible contratación, misma que nos permitirá evaluar las dimensiones de esa nueva propuesta financiada por el Gobierno de la República, cuya intención es sufragar con recursos públicos la contratación de aprendices en empresas diversas, para que aprendan determinados oficios que se requieren en el país, mano de obra capacitada que ahora se encuentra en busca de una plaza laboral... Ya se informará sobre tal renglón, confiando en que los resultados sean satisfactorios.



LO QUE SE OYE



Ayer mismo, luego de la gira del gobernador veracruzano Cuitláhuac García Jiménez, por el norte de Veracruz, algunos viajeros registraron su presencia abordando un avión comercial en el aeropuerto de Tampico, escenario que no debería ser objeto de cuestionamientos, porque la austeridad que actualmente se predica no quiere decir que, en casos específicos, cualquier funcionario público utilice el servicio aéreo para transportarse, mucho menos si existe de por medio un compromiso por atender en algún punto distante al lugar donde se encuentra... Ni de más, ni de menos.