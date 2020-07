AMLO y Trump: ¿Vecinos distantes?

*El “jinete pandémico”

*Nadie frena la carestía

*Bajón al presupuesto



¿Podríamos en realidad ver un mejor panorama para nuestro país, como resultado directo del encuentro entre el Presidente de México y el Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica?...



De acuerdo a los apuntes referidos en los medios de comunicación, se registraron escenarios de cordialidad singular del Presidente Donald Trump, para con el primer mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador, escenarios que de una u otra forma de siempre se ha registrado en los últimos tiempos, al igual y como lo marcan los cánones, claro fue el apropiado agradecimiento por parte del Ejecutivo mexicano, pero hoy, un día después de los afectuosos momentos, seguimos ante las mismas incertidumbres sobre los efectos, sobre todo económicos, paralelamente a los problemas fronterizos, que se han registrado de manera intermitente entre los mexicanos y los norteamericanos en el transcurrir de siempre, porque la verdad, siempre entre los dos gobiernos (que no pueblos) ha privado aquella expresión incuestionablemente realista que nos califica “como vecinos distantes”.



La muralla metálica colocada en la frontera continuará su desarrollo, si el Presidente Trump continúa en su desempeño y, sin él, en descuido también; las diferencias por el desbalance y aprietes en materia de importación y exportación, son como la puerta de Alcalá, “ahí están”... Y obviamente las presiones sobre nuestro país por el paso de sureños con la mirada puesta en tierras norteñas, ya conforma una especie de doctrina que la convierte en invariable y permanente.



Pero desde cualquier ángulo, debe calificarse como saludable que los presidentes se reúnan y hablen de colaboración mutua, de alguna forma con ello se destensan las presiones y se fortalecen las relaciones, al tiempo que se abren espacios de esperanza hacia una mayor equidad, sin embargo, históricamente no es mucho lo que obtiene México en los marcos de tales cabildeos, que no por ello deben de eliminarse de las tradiciones entre los dos países, porque bien refiere la sabia referencia, en el sentido que más vale poco que nada.



Bien claro se debe tener que, el intentar destensar las relaciones entre los dos países siempre resultará de mayor conveniencia para México que para el poderío norteamericano, escenarios que se han desgastado en la historia reciente y, con notoriedad en los días que transitamos... Pero de siempre México he sido impactado por el poderío del Norte, tanto así que hemos perdido espacios territoriales de enormes proporciones, originados por los yerros al interior de un país como el nuestro, donde la improductividad y el sectarismo han transitado de la mano, agregando a ello etapas de explotación y abusos gubernamentales, así como la sobrevivencia de ámbitos caciquiles, que históricamente nos han orillado incluso a la confrontación armada en los marcos de nuestro territorio...



Temas prácticamente permanentes que preocupan al ámbito norteamericano lo han sido el narcotráfico del sur del continente hacia el norte, así como el constante peregrinar de indocumentados sureños (y también mexicanos) que burlando los límites fronterizos se introducen a tierras estadunidenses en la mayoría de los casos en búsqueda de un mejor nivel de vida, éxodo prácticamente permanente cuya existencia ha desgastado repetitivamente las relaciones en Estados Unidos y México, motivo por el cual ya se levanta un muro destinado a obstaculizar el arribo de “ilegales” a tierras norteamericanas.



Migrantes, narcotráfico y ahora el muro, conforman un problema serio en tierras estadunidenses que, por sus determinaciones gubernamentales, también se han convertido en un problema para los ámbitos mexicanos, espacios realmente complejos de atender con efectividad, en los que en los días de la Cuarta Transformación, el Gobierno Mexicano refirió voluntad real para frenar en la frontera sur el avance “de ilegales”, con la mirada puesta en territorio del “Tío Sam”, pero no ha logrado referir avances contundentes en lo relativo al freno en el trasiego de drogas ni tampoco en el decrecimiento a niveles de violencia, que por sus dimensiones y vinculaciones también podría afectar con mayores repercusiones al ámbito estadunidense.



Hoy se dice que el viaje del mandatario mexicano hacia la Casa Blanca estadunidense, se encuentra estrechamente ligado al tratado trilateral de Libre Comercio en el que figuran México, Estados y Canadá... ¿Por qué no llegó el gobernante canadiense?... Se externan disculpas por situaciones de elevada prioridad, pero... ¿No habrá sido porque en la Casa Blanca existen temas que sólo competen a mexicanos y estadunidenses?... Como lo es el problema fronterizo, “topado y dopado” que representa el trasiego de la droga aparejado al peregrinar de migrantes ilegales, en una de las fronteras que por sus propias características, es de las más importantes y a la vez más peligrosas del mundo...



México y Estados Unidos siguen afrontando problemas que se han convertido, por sus orígenes y efectos, en comunes, uno lo es el narcotráfico, el otro lo constituye la migración, porque lo de Libre Comercio es cosa aparte, ajeno significativamente a las espantosas rutas tanto del narcotráfico como de la migración, donde se generan redes de explotación y denigración, entrelazados con múltiples actividades “empresariales” que refieren las vías para purificar los ilegales dividendos.



Tratar entre Estados Unidos y México el tema de la ilegalidad fronteriza, es mucho más que el problema de indocumentados... En ello podría radicar que el Washington de media semana sólo fuera para Donald Trump y Andrés Manuel López, porque las cosas de casa entre dos vecinos, deben de ser tratadas en corto y sin testigos, salvo los traductores y el Secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard Casaubón, es un extraordinario traductor y Secretario de Relaciones de Exteriores, tanto así que hasta podría ser un futuro candidato... Mejor ahí la dejo.



Lo que se lee



De días atrás ya se habían presentado ante investigaciones de especialistas, ciertas señales de posibles efectos negativos en espacios cerebrales, que pudieran conformar parte de las secuelas originadas por el covid-19, el monstruo pandémico que ha semiparalizado al mundo sembrando angustia y muerte, a la vez que parálisis financiera y declive en desarrollo en lo general, referencias que dieron curso a una cuarentena no recordada por sus dimensiones en la historia moderna de México y el mundo, cuyos escenarios se han prolongado indefinidamente en diversos países de todos los continentes, originando quebrantos económicos, desempleo y recesión financiera en diversos países, incluso en aquellos de significativa solidez económica en lo general.



La referencia de “daños cerebrales” apenas reconocida por especialistas altamente acreditados, constituyen innegablemente un agregado a los rangos devastadores del coronavirus que nos lastima y acorrala en los marcos de una prolongada “cuarentena”, cuyo ordenamiento fue dispuesto formalmente en México hace meses (ya sobrepasamos al medio año) escenarios en los cuales al quebranto en la salud y al estado de ánimo de millones de mexicanos, se suman las afectaciones en muchos casos mortales en familiares, amigos y conocidos, paralelamente a que la economía del pueblo de México ha retrocedido sembrando angustia, como resultado directos de los efectos y escenarios a los que nos ha conducido el aterrador panorama pandémico en el país y el mundo.



Así, bajo tales indescifrables referencias, ahora se suma el agregado de otra afectación directa que origina el coronavirus el organismo de los pacientes, datos que refieren “daños cerebrales” que podrían dar curso a significativos efectos de “incapacidad” entre determinados pacientes...



Bajo tales contextos de elevadísimo riesgo, mayor habrá de ser el reclamo de la sociedad a sus respectivos gobiernos, para que amplíen las acciones en todos aquellos renglones, que en realidad frenen y erradiquen la demoniaca pandemia, misma que en México sigue implacable su expansión sobre parte del territorio nacional, referencia que ayer “desmentía” el Doctor Hugo López Gatell, pero que como válida respuesta a la opinión oficialista, vale advertir que en nuestro “pequeño espacio” conformado por la región veracruzana, no se podría avalar en los marcos de certeza y claridad la opinión del galeno, hoy convertido en voz informativa gubernamental, porque los hechos apuntan sobre mayor número de contagios en tierras jarochas, marco confirmado por las propias autoridades estatales y, ayer jueves la propia información oficial, apuntaba el deceso de 730 personas en México en las respectivas últimas 24 horas, sumando un total de 33 mil 526 afectados por el coronavirus que han perdido la vida... ¿Cuál reflejo de mejor panorama para los mexicanos?...



Lo que se ve



Que crece la preocupación en los ámbitos financieros del Gobierno del Estado de Veracruz, presidido por el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, ante los cálculos ejecutados en los ámbitos de la secretaría de Finanzas, donde por el momento se calcula una reducción en la recaudación estatal superior a los mil millones de pesos, cifra que para algunos especialistas podría ser superior a lo calculado por las oficinas estatales de recaudación.



Pero a más de ello no se tiene claro lo que pudiera acontecer en los próximos días, en tanto que ni se ha retornado del todo a la normalidad en materia de actividad financiera, ni se tienen del todo definidos los días que nos faltan por transcurrir, sobre los cuales no se podría pronosticar del todo, los reales escenarios financieros por los que habrá de transitar la economía veracruzana... Incluso ya el Banco de México advirtió de un severo deterioro en la economía mexicana...“Que la suerte nos acompañe”.



Lo que se oye



Que los precios de productos de primera necesidad y ya no se diga de otros, registran incrementos constantes tanto en tiendas como en supermercados, al igual que los renglones de frutas y verduras, situación que origina profunda preocupación entre los sectores mayoritarios de nuestro país, escenario que debería referir inmediatas reacciones por parte de las autoridades, para poner orden tanto en centros comerciales como en tiendas en lo general, agregando los expendios de verduras y frutas...



El hecho incuestionablemente constituye un indudable atentado, contra la débil capacidad de compra por la que atraviesan las mayorías de familias en nuestro país... Hasta el momento nada se ha ejecutado en los renglones referidos.