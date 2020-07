'Entre truenos y tempestades'

*Las inocentadas de Pemex

*Turismo... Joya devaluada

*Incertidumbre empresarial



Siempre insisto en que una de las características que más distingue a mi vieja generación (pertenezco a la década de los 40 del pasado siglo) ha sido en gran porcentaje su capacidad de adaptación, por lo menos en rangos de medianía, hacía lo que el investigador y escritor Alvin Tofler escribió a mediados del siglo pasado, un libro que tituló en aquellos tiempos del imperio de la metalmecánica y la regla de cálculo “El Shock del futuro”, como si tecnológicamente pudiera existir algo más impresionante que aquellos “gordinflones” aviones y gigantescas máquinas, cuya tecnología se había desarrollado conforme nosotros crecíamos arrojándonos al limpio, productivo y caudaloso arroyo que cruzaba la región de la hoy “Alameda” cordobesa, para entonces identificada como “El Caracol”, ello debido a las características sinuosas de las veredas empedradas por las que transitábamos, rodeados de naranjales y cafetales... Alguien dejo escrito: “Que tiempos aquellos señor Don Simón”.



El libro en referencia pronosticó hace más de 50 años que una nueva tecnología vinculada con todas las ciencias y obviamente todos los ámbitos de la electrónica, nos trasladaría a una sociedad absorbida en todas sus actividades por la cibernética, equipos que incluso se convertirían en portátiles, prácticamente “de bolsillo”, desde los cuales los más destacados líderes empresariales y de todo el mundo podrían operar e incluso, girar instrucciones y documentos.



Tofler nos adelantó hace muchas décadas, lo que son actualmente las redes sociales por vía de las cuales prácticamente la sociedad no sólo aprende, gira y recibe instrucciones, sino que realiza operaciones financieras, capta las clases para todos los niveles educativos, es instrumento de comunicación con imagen hacia nuestros empleados, amigos o jefes, e incluye espacios para cursar carreras profesionales y doctorados... Tecnología que obliga a reflexionar el que la cibernética constituye el avance tecnológico más destacado en la historia de la humanidad...



Tal reflexión la expongo motivado porque el día de ayer recibí un documento vía internet, que me fue remitido por un apreciado amigo, en el cual se apuntan sucintamente una serie de datos sobre escenarios que se registran en México, con los que Usted apreciado lector podría estar en desacuerdo o coincidir, pero que su valor lo refieren el aparente apego a hechos y circunstancias que, por sí mismas, nos obligan a redirigir la atención sobre nuestros entornos y las rutas por las que transitamos... Trataremos de sintetizar:



1.- El apoyo en favor de adultos mayores se corrió de los 65 años a los 68 años... Un mes para un adulto mayor es una posibilidad invalorable de mejores vivencias, mucho más cuando esas mismas posibilidades y escenarios se les redujeron con la transformación tres años.



2.- Fue arbitrariamente anulado el Seguro Popular.



3.- Cerraron muchas estancias para hijos de padres trabajadores.



4.- Redujeron en 35% el presupuesto destinado para la educación.



5.- Cerraron las clínicas de apoyo a niños con problemas de síndrome de Down, así como con problemas de varias incapacidades y de pequeños superdotados.



6.- Están suspendidas las becas internacionales que otorgaba el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.



7.- Redujeron los presupuestos dirigidos en favor de hospitales de especialidades como Nutrición, Cancerología, Cardiología y Enfermedades Respiratorias, que junto con otros más también afectados, han sido considerados como los mejores en territorio latinoamericano.



8.- Gran parte del país tiene conocimiento que los niños con cáncer ya no es fácil que obtengan la atención emergente y vital de la que anteriormente disponían, derechos que les asisten por el sólo hecho de ser mexicanos (y si no lo fueran también)... Los menores de edad deben ser prioridad en todo y para todo.



9.- Retiran la ayuda a mujeres con cáncer de mama.



10.- Los renglones de inseguridad siguen refiriendo niveles de elevado impacto y dramatismo, sin que las estrategias aplicadas destaquen avances en materia de tranquilidad social e, incluso, en algunas regiones del país, la virulencia se ha incrementado en forma dramática.



11.- Los renglones de inseguridad resultan igual o más peligrosos que en años del neoliberalismo, pese a que recobrar la tranquilidad social y erradicar la violencia, fue el compromiso fundamental que en la campaña presidencial refirió el actual Gobierno de la Transformación.



12.- Se cancelaron las obras del aeropuerto que disponía con estudios de factibilidad aprobados internacionalmente y, en cual se habían invertido miles de millones de pesos, hecho que es desaprobado tanto por expertos nacionales como por prestigiadas compañías internacionales.



13.- El avión Presidencial continúa paralizado, con un costo de cientos de miles de pesos diarios, todo ello a cargo del presupuesto de los mexicanos.



14.- Los incrementos a las tarifas por el consumo de energía eléctrica resultan escandalosos, al tiempo que reflejan los efectos de una pésima administración, que en nada le interesa el alto costo que ello representa para el pueblo... Los actuales “recibos” de la CFE que reciben los hogares mexicanos son prueba de la voracidad en los marcos de la CFE y, a la vez, contradicen las políticas de supuesta bonhomía



15.- El proceso inflacionario en implacable proceso desde el año pasado, ahora al amparo de los efectos pandémicos, se ha disparado con dimensiones alarmantes, sin que nadie se aplique para frenar la voracidad en tales rubros.



16.- México ha decrecido significativamente en los niveles económicos registrados internacionalmente, situación que por los efectos pandémicos se agudiza con mayor notoriedad.



17.- Miles de trabajadores eficientes y expertos en las respectivas áreas gubernamentales, han sido inmoderadamente despedidos sin motivos fundados, o con historias inventadas, sólo para abrirle espacios a integrantes de los nuevos aires partidistas que imperan en la administración gubernamental, hechos que se suscitan en el Sistema de Administración Tributaria, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Instituto de Seguridad al Servicio de los Trabajadores del Estado y, en todas las áreas de Salubridad... Lo que está originando claras deficiencias en tanto que quienes los sustituyen, no cuentan con los conocimientos, la capacidad y la experiencia requerida, para los cargos con los que son beneficiados de manera irregular y fuera de toda normatividad... Tales ámbitos y prácticas desmienten por sí mismas, la supuesta existencia de un nuevo gobierno cimentado en la legalidad y el respeto a los derechos de todo trabajador.



En fin, la lista se prolonga hacia renglones de la aparente firma de contratos para obras públicas sin mediar procesos de licitación, a lo que se agrega la argumentación en referencia a que las conferencias presidenciales “mañaneras”, constituyen el claro reflejo “de justificar todos los días lo que no es justificable” agregando que, quien tiene necesidad de dar explicaciones de logros todos los días, es sencillamente porque no ha “logrado” gran cosa...



El texto en referencia que circula en las redes y el cual, con ciertas modificaciones, refiero en Causas y Efectos, constituye un indicador que el país palpita en los marcos de severas polémicas y desencuentros, que sin dejar de constituir un derecho que le asiste a todo ciudadano, se convierte también en indicador de rompimientos y distanciamientos entre núcleos diversos de la colectividad, lo que no permite el sostener que priva sólida unidad del pueblo mexicano, en torno a sus instancias gubernamentales y que, ante panoramas semejantes, no se puede predicar que marchamos en el aparente marco de un México sólidamente unido, para afrontar los retos del presente y del complejo porvenir, porque la realidad es que transitamos entre truenos y tempestades.



Lo que se lee



Como si se tratara de una información de elevada discreción y privilegio, El Presidente de los mexicanos informó a los medios de información que el robo de combustible se ha ejecutado con la complicidad de funcionarios y operadores de Petróleos Mexicanos... Y el pueblo mexicano realmente se quedó estupefacto de “la reveladora información”, que apenas iluminó la visión presidencial, escenarios que la sociedad conoce desde hace décadas, que ni un periodista novato difundiría como ocho columnas, a no ser para referir lo dramático que resulta para el país, el que “su Presidente” apenas se haya percatado, que no podría haber existido ordeña de ductos petroleros si no existiera de por medio el contubernio entre operadores y mandos de Pemex, con quienes roban y trafican el combustible mexicano y no obligadamente desde tomas clandestinas.



Es como cuando hace años, precisamente en el Estado de Tabasco, un aspirante a gobernador (¿lo recuerda?) incendió pozos petroleros como protesta por no entregarle el triunfo electoral, muchos fueron los que sostuvieron la tesis que los pozos no podrían ser saboteados, si no fuera con la autorización o tolerancia “de los de arriba” y, esos de arriba son los que despachan precisamente en la infraestructura gubernamental.



Nadie sin tolerancia podría mantener una cadena de robos en las redes petroleras, mucho menos apoderarse de un pozo petrolero, porque el Ejército Nacional no es precisamente la Guardia Nacional, ante ellos cualquier intolerante, resentido o altisonante cae rendido ante sus botas, salvo que el comandante supremo opine lo contrario... Luego entonces... ¿De dónde la extrañeza qué el robo de combustible, se ha ejecutado en complicidad con los de muy adentro?...



Por favor, el día de los inocentes ya pasó de moda pero se practica por diversión.



Lo que se ve



Los síntomas de la ineficacia recurrente en tierras veracruzanas, para impulsar de manera permanente con campañas inteligentes y creativas la actividad turística en Veracruz, es un tema que priva en tierras jarochas con cierta recurrencia, porque ello dependerá del interés y la experiencia que tengan en la materia quienes gobiernan el Estado y, aquellos que presiden los ayuntamientos, “de ambos dos” surgirán los efectos que en el renglón turístico se registren en sus respectivos entornos, sin demeritar la importancia que en lo mismo tienen los empresarios del ramo y obviamente, las autoridades federales de dicho sector.



Y es que el renglón turístico requiere de esos tres estratos gubernamentales para operar con éxito en el rango de promoción y, obviamente, de mayor y mejor infraestructura, rangos operativos de costos significativos que son imposibles de absorber por parte de un municipio, pero que pueden alcanzarse con el apoyo de la federación y la administración estatal, panoramas que ante pandemias delincuenciales, así como corona-víricas y de ineficacias gubernamentales, se ha deprimida e incluso excluido de las órdenes del día, originando que tengamos que reiniciar turísticamente de lo menos hacia lo más.



Razón total le asiste al sector turístico de Xalapa en lanzar un llamado de emergencia hacia las autoridades de los tres niveles de Gobierno, para recordarles que uno de los sectores que bien cimentado y respaldado, se convierten en escenarios de “ganar-ganar” lo es posiblemente más que ningún otro el sector turístico, por lo mismo, surge el llamado a los alcaldes y Gobierno Estatal, para que abran espacios de atención especial hacia los empresarios del ramo y se inicie con imaginación creativa, la reactivación de la vida turística en tierras del son, el arpa y el requinto.



Lo que se oye



La COPARMEX reporta la pérdida de casi dos millones de empleos en la República Mexicana, como resultado directos de los efectos pandémicos registrados en el territorio nacional, en esos mismos marcos, muchos opinan que dicha cifra podría mantenerse bajo el concepto de cálculos optimistas, en tanto que existe marcada preocupación y especulación sobre el tiempo que se transcurra con escenarios restrictivos, máxime cuando en otros países y en nuestro mismo territorio nacional, ya se habla sobre nuevos repuntes en las cifras de afectados por la pandemia.



Incuestionablemente y al margen de supuestos así como de especulaciones, el daño a los sectores productivos ha sido de impactos no evaluados aún del todo, superiores a lo que pudiéramos habernos imaginado, referencia que obliga a reflexionar sobre un “nuevo comienzo”, que a más de ello, no registra los escenarios para que pudiera registrarse a ritmos acelerados, sino por el contrario, ya se predice que serán pausados y reprogramados según los escenarios que refleje la pandemia y sus efectos... Nada fácil el tema empresarial.