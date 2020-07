Cuitláhuac y la seguridad

*Cotidianidad presidencial

*Presencia no es grandeza

*Ya reparten billetes falsos



El gobernador veracruzano, Cuitláhuac García Jiménez, sostuvo una reunión de trabajo con su homólogo oaxaqueño, Alejandro Murat, en la que las fuerzas veracruzanas de seguridad, así como las nacionales, dieron cuenta de los avances logrados y los retos que se deben superar para restablecer en las dos regiones, los rangos apropiados de seguridad y tranquilidad social.



Y es que la ausencia de niveles aceptables de seguridad, desgasta cada día no sólo el estado de ánimo de la colectividad en lo general, al sembrar duelo y terror en tierras oaxaqueñas y jarochas, sino que al mismo tiempo quebranta la actividad productiva en forma degradante, porque afecta directamente a productores agrícolas, así como a ganaderos, comerciantes, profesionistas y empresarios de todas las ciudades y poblados de los entornos, escenarios que aparejados a los daños por la pandemia delincuencial, ahora también resultan infestados por la peste del coronavirus.



Pitágoras refería que “escuchar y callar te convierte en sabio”, porque el comienzo de la sabiduría es el silencio, pero en el tema específico de los elevados rangos de dolor y muerte originados por la inseguridad, ni el Gobernador de Oaxaca, Don Alejandro Murat, ni el gobernante veracruzano Cuitláhuac García Jiménez, tienen permitido por sus propios espacios gubernamentales (que deben de cubrir con eficacia) el guardar silencio, ante el drama socioeconómico por el que transitan el pueblo de La Sandunga y los escenarios de El Jarabe Loco.



Los dos gobernantes que son a la vez vecinos cercanos y distantes (lejos está la capital de Oaxaca de la capital de Veracruz) se han mutuamente comprometido a reforzar las acciones de seguridad en coordinación con la Guardia Nacional, para que retornen niveles aceptables de tranquilidad, incluyendo en esos acuerdos la coordinación entre ambas instancias para que las reacciones de seguridad sean, a la par, en beneficio de los unos y los otros, rompiendo con el viejo esquema delincuencial de que quienes delinquen en tierras de la Sandunga, corren a esconderse en las de la Bamba... Aplicando en forma repetitiva la misma receta de veracruzanos facinerosos, con rumbo acelerado hacia los ecos de la “Sandunga, mamá por Dios”.



En mi niñez, transcurrí algún tiempo al lado de mis abuelos maternos que vivían en Acatlán de Pérez Figueroa Oaxaca, municipio enclavado cercano a “Cosolapa” y “Tezonapa”, a esos dos municipios los caracteriza que pese a estar juntos los dos pueblos, Tezonapa pertenece al Estado de Veracruz, mientras que Cosolapa es municipio del Estado de Oaxaca...



Registro de aquellos mis tiempos infantiles que cuando (eran hechos frecuentes) alguien cometía un delito en Tezonapa y la policía lo perseguía, el “presunto” busca desesperadamente cruzar la vía del ferrocarril, porque tales límites estatales no podían cruzarlos para cumplir una función pública los policías veracruzanos, en tanto que se encontraban fuera de su jurisdicción y la detención se enmarcaba en ámbitos de ilegalidad... Y lo mismo sucedía (no sé si ello siga vigente en esas tierras) si el “correteado” venía de Cosolapa rumbo a Tezonapa.



Pero hoy son tiempos “de abrazos, no balazos” y, en esos marcos el gobernante veracruzano Cuitláhuac García, refirió un discurso donde hizo eco de los apuntes enarbolados por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, en la búsqueda de que, tanto entre municipios como entre entidades federativas, sumemos, no restemos y de paso... encontremos con la participación de todos, la solución a problemas comunes, como precisamente lo son los efectos catastróficos de la actividad delincuencial.



Excelente habrá de resultar lo planteado por el Gobernador de Veracruz, ante su homólogo de Oaxaca, porque en dicho contexto se apunta el decrecimiento significativo de hechos delictivos en la zona limítrofe, validándose en tales ámbitos el decrecimiento delincuencial en un 25 por ciento, lo que desde cualquier perspectiva no es cosa menor, primordialmente cuando la actividad delictiva ha sido singularmente prolongada entre las regiones oaxaqueñas y las tierras veracruzanas, escenarios de violencia que han representado un reclamo ciudadano prácticamente permanente, panorama que últimamente registra puntos positivos que se están transformando, según las cifras, en referencia nacional, precisamente como resultado del entendimiento, el acuerdo y la suma de esfuerzos entre gobernantes y gobierno en lo general, de las tierras donde se escuchan las notas de La Sandunga y, la administración estatal que abarca los taconazos del “Jarabe Loco”... Es incuestionable: Siempre será mejor estar unidos.



Lo que se lee



Al recorrer los medios de comunicación por la vía cibernética y hurgar en sus contenidos, es insalvable el encontrar cotidianamente apuntes de aceptación o desacuerdo “de lo que hace unas horas refirió el Presidente de la República” y... el hecho me seguirá llamando la atención porque en las décadas transcurridas en los marcos de espacios informativos, nunca habíamos registrado los mexicanos escenarios de tales características, prácticas “novedosas o distintas” que según la experiencia en los marcos históricos, aparte de “sorpresiva”, podría también considerarse como “riesgosa”...



En la historia del enigmático y brillante matemático y filósofo griego Pitágoras, se imprimió entre sus valiosos conceptos que “escuchar y callar te convertirá en sabio, porque el comienzo de la sabiduría es el silencio”...



Los candidatos a cargos de elección hablan y hablan en el transcurrir de sus campañas, es una forma de atraer la atención hacia sus exposiciones, es una etapa de aglomerar reflectores, para que los recuerde el ciudadano cuando se encuentre frente a la boleta electoral, pero prácticamente la totalidad de los gobernantes del pueblo mexicano, hacen hacia un lado los estilos de exhibición personal practicados en etapas de campaña electoral, para asumir ámbitos con menores reflectores y, en los que su voz “no” se convierta en cotidiana ante los escenarios nacionales.



Romper los moldes presidenciales que enmarca la tradición mexicana, no requiere obligadamente que el Presidente constituya ante las pantallas cibernéticas y televisivas, la primera imagen que cotidianamente registre la ciudadanía, porque en esos marcos la grandeza no es presencia, es sabiduría para originar resultados positivos, en beneficio del desarrollo integral de la colectividad... ¿Estamos o no de acuerdo con el matemático y filósofo Pitágoras?...



Lo que se ve



Y para qué calificar como “donación” el “descuento” del cinco al veinticinco por ciento que se reducirá del salario a los servidores públicos, incluyendo al Presidente de la República, cuando en realidad se trata de un recorte salarial en los marcos de una “medida” de austeridad, que permita al Gobierno Federal disponer de mayor margen de maniobra, precisamente para afrontar la crisis económica que ya existe en el país.



Debe tenerse claro que en México, nuestros problemas económicos ya se advertían desde el año pasado, mucho antes de que sobreviniera el espectro pandémico, tanto así que la alerta se encontraba activada y en ámbitos financieros internacionales se refería el retrocesos en el crecimiento de nuestro país, cifra que por el mes de enero del presente año ya rondaba “los ceros” y tales antecedentes pueden consultarse con facilidad.



Está claro: No existen buenos augurios para la transformación hacia la prosperidad de nuestro país.



Lo que se oye



Cuidado... “mucho cuidado” como dijera el trovador... Existen referencias de billetes de 500 pesos casi igualitos a los originales, pero que son falsos “con toda falsedad”... Como lo pudieran ser “los amores ingratos... Los reportes sobre el tema ya se difunden en tierras veracruzanas y, por lo mismo, a quienes en éstos tiempos “tenga la suerte” de recibir en sus manos un billete de quinientos pesos (cada día más extrañados) tome sus providencias para evitar que lo estén estafando... ¡Pero qué barbaridad!... Disfrute usted de un excelente fin de semana.