CFE castiga a los mexicanos

Con marcada emotividad plenamente reflejada en su rostro, el gobernador veracruzano, Cuitláhuac García Jiménez, refirió a los medios de comunicación (luego de una reunión sostenida con Doña Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía del Gobierno de la Transformación) que Veracruz recibe inversiones de miles de millones de pesos, que podrían alcanzar los cuatro mil millones, mismos que permitirán dotar a tierras de los jarochos, tanto de una refinería en Minatitlán, como de una planta de ciclo combinado para ser operada por la Comisión Federal de Electricidad, donde despacha como director el ya elevadamente polémico, ex Secretario de Gobernación en tiempos priistas: Don Manuel Bartlett Díaz.



Y claro que los veracruzanos reciben con marcado agrado el apunte del Gobernador de los jarochos, porque inversiones en nuestras tierras es lo que más requerimos para fortalecer, o mejor dicho, reiniciar el rescate de la economía veracruzana y del país en lo general, ante la devastación financiera originada tanto por la pandemia del coronavirus, como por el virus de los desatinos en materia del desarrollo económico nacional, claro, no sólo en tiempos con gobernantes rojizos y azulados, sino también con la ahora llamada etapa transformadora, sexenio que en el transcurrir de ya casi dos años, por “lo uno o por lo otro” efectivamente hemos transformado al país pero al estilo de los cangrejos: “Caminando hacia atrás”.



Siempre he sostenido que sólo los seres humanos y los cangrejos tienen la capacidad de caminar hacia atrás, en China tal característica la han entendido muy bien y encontraron el cómo aprovecharla, de tal forma que los especialistas asiáticos en salud y bienestar, detectaron que practicar diariamente el caminar hacia atrás, estimula positivamente diferentes reacciones de nuestro cuerpo, incluyendo un mayor desarrollo de nuestro capacidad de equilibrio, así como de nuestros músculos en general, agregando a ellos mayores efectos tanto en los rangos de reacción mental como de bienestar de nuestro cuerpo en lo general.



Un maestro nos refería que los equilibrios en todos los escenarios siempre resultan saludables, pero que todo equilibrio en la sociedad deberá estar vinculado con “tiempos y circunstancias” y, en esos marcos valdría preguntarnos, ya regresando al tema de las millonadas de pesos destinadas a los proyectos para generar energía eléctrica, no están siendo (pese a que llevamos ya casi dos años en picada en materia económica) “arrebatadas a la sociedad” por vía de incrementos inmoderados y escandalosos, en los recibos de energía eléctrica, sobre cuyo escenario se han referido apuntes de indignación y, de los cuales, en los ámbitos ejecutivos del Gobierno de la República no se ha dicho nada, pero absolutamente nada, como si se tratara de una historia imaginaria inventada por los “nefastos neoliberales”.



Y la interrogante sobre el tema podría ser: ¿Dónde están las posturas bondadosas, comprensivas y hasta paternalistas que en la cumbre transformadora se predican cotidianamente, ahora hasta con una Cartilla Moral, cuando millones de mexicanos están siendo lastimados en su economía, por vía de severos incrementos plasmados en los cobros de energía eléctrica?



Está claro que el pueblo en los marcos gubernamentales, con Transformación o sin ella, es el que paga los jugosos salarios, los vehículos, los boletos de avión, hospedaje, cama, vestido y sustento desde el Presidente de la República hasta el más modesto de quienes se acreditan como servidores para la prosperidad y bienestar de la población, luego entonces, por qué estrangular aún más la economía de la colectividad, ejecutando incrementos sin medida al cobro de energía eléctrica, sólo por el afán de crear programas de ampliaciones al servicio, al mismo tiempo que crear programas sin ton ni son, disque para el desarrollo integral, que en año y medio ya transcurrido del actual sexenio y, seguramente en seis, en nada beneficiarán al desarrollo integral del pueblo mexicano, mucho menos cuando todo sale de su bolsillo, como refleja el caso de los incrementos en los costos por el servicio de energía eléctrica.



Mientras sigamos practicando la mitología de abrazos, apapachos, todo tipo de dádivas para recuperar popularidad, al tiempo de apretar a las familias que trabajan y producen... Mientras persistamos en practicar la necedad sin atender razones (como lo hacía Gabino Barreda) México seguirá por rumbos negativos, como ya sucedía antes de la pandemia... las cifras refieren y brindan testimonio que en el tema de energía, quien nos gobierna, o se encuentra entrampado por engaños de sus colaboradores y caro están pagando las consecuencias los consumidores de energía eléctrica, cuando prácticamente a una cifra significativa de usuarios, se les ha duplicado el cobro por el consumo de energía eléctrica... Ya veremos el desenlace final.



Lo que se lee



“Pues si ya no había de otra” referirán en todas las tierras jarochas, ante lo que hoy se formalizará desde las ya aburridas “mañaneras”, en el sentido de que el inicio de clases en el Estado de Veracruz, así como en todas las demás entidades calificadas con tonalidades pandémicas de mayores riesgos, se realizarán y continuarán por vía de las redes de Internet, de Radio y de Televisión, refiriendo el Gobernador veracruzano, Cuitláhuac García Jiménez, que ésos son los adelantos previstos para el ciclo escolar que está por iniciarse.



En el mismo contexto, se ha difundido que en los sitios donde no existen las posibilidades de captar señales de radio o televisión, así como de internet, se distribuirán documentos en los cuales los alumnos, obviamente apoyados por sus familiares, podrán continuar con sus estudios para evitar que pierdan el año escolar.



¿Y hasta cuándo habrán de privar tales prácticas?... Interrogante sin clara respuesta, sencillamente porque no tenemos con claridad: ¿Para cuándo? dejará de ser un riesgo el retornar a la convivencia y cercanía entre los unos y los otros, que hoy nos mantenemos con rangos de aislamiento ya oficialmente calificado como “la sana distancia”, como si entonáramos aquella melodía muy mexicana en la cual se refiere: “La distancia entre los dos... Es cada día más grande”.



Lo que se ve



Mandos policiacos de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, ante la aparición de dos policías, integrantes de la Guardia Civil, que fueron asesinados y sus cuerpos encostalados en la región de Papantla, en el transcurrir de la madrugada de ayer domingo, refirieron indignados ante medios de comunicación que no habrá impunidad ante los lamentables hechos registrados, donde pierden la vida dos elementos que prestan sus servicios en beneficio de la colectividad veracruzana.



Claro que los hechos no sólo lastiman a los cuerpos de seguridad de Veracruz y a la misma estructura gubernamental, sino que se podría referir que afectan notoriamente a toda la colectividad veracruzana, pero al mismo tiempo es preciso el apuntar, que así “como indigna” el crimen contra miembros del área de Seguridad del Estado de Veracruz, de la misma forma duele a los veracruzanos que nuestras tierras se encuentren cubiertas de escenarios fuera de la Ley, incluyendo asesinatos, en los que se enmarcan feminicidios e infanticidios de manera frecuente y que, si prosiguen, es porque la impunidad está en preocupantes niveles, panorama que por su propia referencia y peso, nos debería de conducir a lo que ayer declararon los mandos de Seguridad en tierras jarochas: “No debe privar la impunidad en los renglones donde se apunten delitos de alto impacto”... Ya veremos.



Lo que se oye



Pese a que se podría argumentar que falta mucho por andar, bien claro se debe tener que “Roma no se hizo en un día”, por lo mismo sí es válido y ante las circunstancias imperantes (nada agradables para amplios sectores de la población) que en los pueblos y ciudades, se inicie el diseño y evaluación de las estrategias para que los partidos políticos derrotados en los pasados comicios federales, intenten integrar alianzas como las que construyó Morena en los anteriores procesos de elección, que le permitieron aplicar estrategias exitosas... Qué lástima que no sea ni se practique lo mismo como candidato, que como gobernante, pero eso es aparte...



Por ahí se escucha que en tierras veracruzanas, para los próximos comicios dirigidos hacia la elección de Presidentes Municipales, en algunos municipios o “casi en todos” podrían construirse bloques partidistas para hacerle frente a lo que propongan en especial “los morenos de Morena...” Lo que sobre el tema ya se habla, empiezan a convertirse en rumores de buenas o malas intenciones (ahí usted amable lector califíquelas) al tiempo que “también muchos comentan”, que ojalá no se resbalen tales proyectos aliancista... Así se encuentran los tradicionales espacios de “mucho ruido y pocas nueces...” Ahí la dejamos.