¿Gana México con las mañaneras?

*Proyectan vender vacunas

*Diputados improductivos

*Complejo resto del sexenio



Y en realidad “las mañaneras” ¿Para quién han resultado beneficiosas?... Es la interrogante que ya muchos mexicanos se realizan, tanto hacia sus adentros como en los entornos de sus respectivos círculos sociales, cuestionamiento que de inmediato registra el brote de reflexiones que en la mayoría de los casos, le restan imagen de seriedad a tales prácticas, al tiempo que se le agregan agudos calificativos a quien las diseñó, las promueve y las conduce, como si quien despacha en el imponente y solemne recinto presidencial, fuera el director de un espectáculo que a la vez es el trapecista, el equilibrista, el domador de fieras amaestradas, el taquillero, el receptor de boletos, el animador y director de escena, al tiempo que se desempeña como el coordinador general y, paralelamente a ello, el propietario.



El tema, conforme han transcurrido los meses, está registrando mayores controversias y niveles desaprobatorios, tanto así que entre el núcleo de analistas tradicionalmente coincidentes con los estilos que privan en los marcos de la actual administración gubernamental, ya existen quienes están variando de opinión y, en especial, en torno a las características y tendencias que se están practicando en el escenario de las ruedas de “prensa matutinas”, sobre las cuales en la mayoría de las ocasiones, pareciera que entre expositor y algunos reporteros, priva un guion anticipado de temas “a modo”, mismos que coinciden con los intereses que imperan en los espacios del Palacio Nacional.



Ciertamente la idea de ruedas de prensa cotidianas (de lunes a viernes) por parte de un Presidente de la República, podría ser que no se estilen en la mayoría de los países del mundo, por no decir que prácticamente en todos, pero eso no originaría críticas, ni debates entre la colectividad, si no se descuidara la tarea fundamental de un gobernante que es precisamente la de “gobernar”, lo que representa despertar teniendo a su lado los problemas registrados en las últimas horas, los pendientes de atender, así como los nuevos compromisos anotados en la agenda, con esos tres rubros es más que suficiente para copar las actividades presidenciales, como para agregarle dos horas (de las más importantes del día) sólo para contestar preguntas y respuestas de medios de comunicación, muchas de ellas conscientemente “a modo”, que permitan el lucimiento presidencial, o para que en la tribuna se descalifique con especial intensidad tanto a medios de comunicación, como al sector productivo y ya no se diga a militantes de otros partidos políticos.



Como reportero cubrí numerosas giras de presidentes de la República, de gobernadores y alcaldes, en la mayoría de ellas ni siquiera se realizaron ruedas de prensa, por lo que nos considerábamos afortunados cuando lográbamos “bloquear al funcionario”, para que detuviera su marcha y respondiera los cuestionamientos planteados por los reporteros, muchos de ellos en el contexto de temas incómodos para el entrevistado... Refiero el apunte de las entrevistas de banqueta y entre empujones, porque tales estilos periodísticos (auténticos y sin formatos preconcebidos) pareciera que no existen entre “la casi totalidad” de quienes en calidad de periodistas cubren “las mañanera” presidenciales, escenarios en los que sí (de vez en cuando) aparecen excepciones, pero en la mayoría de los casos, tales prácticas no cumplen con un periodismo incisivo, oportuno y correcto, de los que han imperado en el pasado en torno a los marcos presidenciales.



De manera excepcional, en tales espacios mañaneros han aparecido reporteros que realizan preguntas puntuales y severas, pero ello es precisamente el espacio que se aprovecha en la tribuna, no para mostrar argumentaciones que permitan evaluar realidades, sino para reactivar en automático la descalificación de quienes no coinciden con las argumentaciones y prácticas del nuevo estilo de gobierno.



Así las cosas, entre más amaneceres tormentosos se presentan (valla temporal) “las mañaneras” continúan en un paulatino declive en su nivel de credibilidad, ello frente a diversos y amplios sectores de la población, máxime cuando se considera que es un instrumento de comunicación, que podría irrumpir en los escenarios electorales como promoción oficialista, con la idea de apalancar electoralmente a candidatos del mismo cuño e iguales tonalidades... Y sigue la mata dando.



Lo que se lee



De llamar la atención y sembrar optimismo entre los veracruzanos y mexicanos en lo general, es la referencia del empresario xalapeño, Alejandro Cossío Hernández, quien ejecuta un proyecto destinado a la compra de cuatro millones de vacunas contra el Covid-19, para distribuirlas en farmacias y centros médicos del Estado de Veracruz al precio más bajo posible, que podrían ser sobre 800 pesos por vacuna.



El producto de origen ruso “Sputnik V” requiere un traslado y manejo a bajas temperaturas semejante a la de origen inglés, Al tiempo que su ingreso y comercialización en el país y obviamente en el Estado de Veracruz, exige la autorización del Gobierno de la República por conducto tanto del área aduanal, así como de rangos médicos.



El empresario en referencia y sus asociados, confían que exista apertura de las autoridades respectivas, para que en ámbitos del sector privado se pueda negociar dicho producto que podríamos calificar como vital, frente a los momentos de crisis sanitaria por la que atravesamos.



Reamente es satisfactorio que al margen de intereses políticos y de abusos comerciales, empresarios de nuestras tierras refieran la voluntad de aportar acciones y financiar programas como el referido, que obviamente la sociedad valoraría en todas sus dimensiones... Bueno sería que en todo el país surgieran proyectos en el mismo sentido y, por el momento, nuestro reconocimiento para Alejandro Cossío Hernández y todos los que participan en dicha acción.



Lo que se ve



Se lamentan los empresarios veracruzanos que en los Congresos tanto estatales como federales, los legisladores resulten improductivos, reflejando “ausencia de propuestas que realmente beneficien el desarrollo integral de la ciudadanía a la que representan." son reflexiones emitidas por Juan Manuel García González, quien se desempeña en Veracruz como presidente de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación (CANACINTRA).



Destacó algo importante el representante empresarial que debe ser serenamente reflexionado por el electorado, que es indispensable el valorar con toda sinceridad y al margen de tendencias partidistas, si los diputados actuales que están por terminar su periodo, realmente cumplieron impulsando a su respectivo distrito hacia el desarrollo agrícola, comercial e industrial, al tiempo que en el mismo contexto, dichos diputados actuaron con su sufragio en beneficio del desarrollo integral de sus representados o, por el contrario, simplemente se sujetaron al acatamiento de instrucción de su respectivo coordinador partidista, sin evaluar lo que realmente es urgente tanto política, como económica y socialmente, para el desarrollo y bienestar de la comunidad de sus respectivos distritos... Ni dudas caben que son saludables reflexiones.



Lo que se Oye



Que para las actuales generaciones de mexicanos, constituye una lección sin paralelo en nuestro trascurrir como ciudadanos, las experiencias que estamos transitando combinadas con factores de elevada violencia, cambios en los rangos políticos partidistas con características notoriamente distintas en nuestro transitar, aplicación de prácticas y acciones gubernamentales totalmente diversas a las habituales, un quebranto financiero no experimentado antes por las actuales generaciones, así como una clara deficiencia y ciertos niveles de impotencia ante las agresiones de una pandemia sin antecedentes en la historia de nuestro país.



Ciertamente atravesamos los mexicanos por una transformación, pero no precisamente la anunciada por la actual estructura del Gobierno de la República, sino originada por una inesperada pandemia que nos originó escenarios referentes a un pandemonio, exhibiendo nuestras deficiencias notables y notorias en el renglón de salud pública.



De hecho, tanto desde el punto de vista económico, como en lo relativo a salud, obras y servicios en lo general, en México se tratará en los últimos tres años y 10 meses que les restan al actual gobierno (tanto del Estado de Veracruz como de la federación) de rescatar lo perdido en el renglón económico, así como de restaurar los apropiados niveles de salud pública en todos sus renglones, que desde antes de la pandemia se habían debilitado, como lo es en el caso de los niños con cáncer, sin olvidar los preocupantes renglones en materia de inseguridad... complejo el segundo año de la actual década... Ahí la dejamos.