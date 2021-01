Voto y equilibrio del poder

*Libros gratuitos en redes

Con la esperanza de millones de mexicanos que conforman diversos sectores de la población, mismos que alientan la idea de que se materialice la alternancia en el poder legislativo del Estado de Veracruz y del país, para que quienes gobiernan encuentren en los escenarios congresistas la real evaluación de sus acciones y, con ello, se equilibren los niveles de poder y se retorne a mayores espacios democráticos, se ha iniciado formalmente el proceso de registro de los aspirantes a diputados, mismo que otorgará curso a la legalización de las candidaturas para que en fecha, ya muy cercana, se proceda al inicio de las campañas de proselitismo, que para unos constituye la posibilidad de poder retornar “realmente” a la división de poderes, al tiempo que para otros es la posibilidad de otorgar fuerza al monopartidismo, mismo que ha demostrado sus negativos resultados, tanto en el presente como en algunas etapas del pasado en nuestro país.



Nada es más importante para la vida democrática de nuestro pueblo y para cualquier nación del mundo, que el Poder Ejecutivo no ejerza el control del Poder Legislativo, ello siempre ha originado núcleos de poder omnímodos, que por su propio entrelazamiento de intereses mutuos, mantienen modos, estilos y objetivos de administraciones públicas más apegadas a criterios personales, incluyendo senderos caprichosos de los poderosos, que a políticas claramente ventiladas en el marco de su evaluación desde el renglón legal, pero abarcando diferentes perspectivas en los debates sobre los niveles de beneficio y de perjuicio, mismos que podrían originar daños o beneficios en el desarrollo de diversos sectores de la población.



Toda sociedad consciente de su responsabilidad, siempre debe evaluar hacia su propia conciencia ciudadana, que el voto ante las urnas debe ser ejercido en el caso de aspirantes a legisladores, pensando en que tales instituciones, constituyen el único contundente freno para que el Presidente de la República, así como Gobernadores e incluso Presidentes Municipales, cumplan su función con pleno y estricto apego a las leyes, así como con identidad hacia el sentir del conglomerado social, pero tales panoramas refieren mayores posibilidades de materializarse, si en los Congresos estatales y el federal, quienes son depositarios de la mayoría, no le deben obediencia partidista a quien gobierna, sobre todo en los niveles estatales y federales.



Muchos son los países que han logrado avanzar en todos sus rubros, por la fuerza de sus respectivas “cámaras legislativas”, que constituyen las voces en desacuerdo o de acuerdo con los integrantes de la sociedad, sobre lo que está bien o no lo está, en las esferas del Presidente de la República, del Gobernador e incluso de los alcaldes.



Si en el territorio de México se logran congresos locales mayormente equilibrados, que por la suma de la oposición se mostraran ajenos en su mayoría, a las corrientes partidistas imperantes en Poder Ejecutivo, agregando a ello un Congreso de la República con mayoría distinta a la fuerza partidista de donde proviene el Ejecutivo de la Nación, habremos dado un paso de elevadas dimensiones para beneficio de todos los mexicanos, en tanto que se lograría un real y verdadero sistema democrático de gobierno, experiencia de incalculable beneficio para toda la sociedad.



Otorgarle a los congresos estatales y federales la real esencia que originó su creación, cuya finalidad no es precisamente coincidir con las tareas del Poder Ejecutivo, sino calificar con estricto apego a la realidad su actuación, reconociendo o sancionando su actuar, sólo es factible de lograrse en México, cuando el electorado decida por vía del sufragio, que no sean los candidatos afines al partido de quien gobierna, los que obtengan el beneficio del sufragio mayoritario, porque desafortunadamente y (salvo raras excepciones) un legislador del mismo partido al que pertenece el funcionario que gobierna, elevaría su desaprobación hacia las políticas y programas aplicadas desde el Palacio Nacional, el Palacio Estatal el incluso el Palacio Municipal... Usted como elector, tiene la decisión en sus manos.



Lo que se lee



Excelente la determinación asumida por la empresa “Amazon”, misma que ha suspendido el pago por libros e historias de audio para niños y estudiantes de todas las edades, quienes de acuerdo a la difusión hecha en las redes de Internet, podrán escuchar una colección de historias en seis idiomas diferentes...



Todas las historias en referencia son gratuitas en la computadora, teléfono o tableta (según se ha difundido por vía de las redes de internet) productos literarios audibles en seis idiomas distintos.



Incuestionablemente que dicha difusión es una excelente noticia para el mundo entero, por lo que seguramente habrá agradecimiento para “Amazon” y la editora respectiva.



Lo que se ve



Terrible embrollo podría surgir en ámbitos socio-políticos en torno a los señalamientos, en el que se apunta que el programa “Permanece en México”, fue diseñado por el gobierno mexicano con el aparente “visto bueno” del anterior presidente de Estados Unidos, Donald Trump, programa que resultó (según se comenta) no sólo problemático para el territorio mexicano, sino que de acuerdo a la difusión de hechos por parte de “Human Rights Watch”, mientras en el territorio americano el gobierno anterior buscaba resolver sus problemas de rangos caóticos, en México “se cometían todo tipo de abusos, incluso ejecutados por policías”...



En los reportes al respecto, se habla de que muchos migrantes “fueron secuestrados y abusados”.



Las referencias sobre el tema, incuestionablemente que originan panoramas complejos, marco en los cuales se coloca en riesgo la honorabilidad que, en esos renglones, de siempre ha distinguido a nuestro país y que, a la vez, nos podría colocar distantes de la “hermandad latinoamericana” que constituye una tradición de la siempre hemos presumido.



Lo que se oye



Excelente la determinación del Gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, al adquirir un “quirófano inteligente” con la más elevada tecnología, mismo que de inmediato fue instalado en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, equipo médico de última generación, el cual permitirá intervenciones quirúrgicas de elevada complejidad con la posibilidad de menores riesgos, dado que constituye uno de los avances computarizados en especialidades médicas, que está reconocido como de los más eficientes en lo referente a intervenciones quirúrgicas de alto riesgo.



Claro que los veracruzanos se muestran motivados positivamente con tales aportaciones, tecnología que es factible se expanda con la aportación del gobierno estatal hacia otros distritos, lo que representaría una luz de brillante mejoría en los niveles de atención de centros hospitalarios veracruzanos, espacios que en el pasado reciente han registrado ciertos rangos de lentitud, no sólo en modernización, sino en desabasto de medicamentos.