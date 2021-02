PAN-PRI... los idus de marzo

*Persecución violenta

*¿Votación vía electrónica?

*Cuba...Turismo y vacuna



Ya habíamos comentado, hace días, que el empresario Guillermo Rivas se encontraba cerca de ser candidato a la alcaldía de Córdoba, pero para ello, nos había hecho llegar un mensaje en el cual refería que él tomaría la estafeta como candidato, siempre y cuando se consolidara la posibilidad que PRI y PAN, pactaran un acuerdo de proponer “ambos dos” al mismo candidato, o sea, a Don Guillermo.



Y los agoreros de las buenas y las malas no terminaban aún de afinar sus respectivos pronósticos, cuando la aparente rivalidad partidista se esfumó, como si fuera un hechizo de brujos instruidos por tecolotes (canta tecolote canta) o como si se tratara del acatamiento de presagios calculados con anticipación, pero por los mismos actores, que a la vieja usanza del muy recordado “Boris Lara”, se evitó que los invitados al festín convirtieran el escenario en escándalo portalero y... así en los escenarios de la discreción, de la misma forma dispusieron poner a distancia los tambores de guerra, espacio inigualable y sublime, apropiado para escuchar decir a Don Roberto Carlos: “Eres mi hermano del alma, realmente mi amigo”...



El tema de coalición entre el PRI y el PAN no está aún del todo definido ante la militancia en lo que respecta a Córdoba, pero todo hace indicar que ante los acontecimientos, los hechos desde sus inicios hasta lo ahora escenificado, dan origen a que se piense que la definición azulada y tricolor no surgió de manera espontánea, por el contrario, el acuerdo de integrar una planilla priista y panistas con la idea de frenar la corriente morenista, debió indudablemente haber tenido un director, quien obviamente tenía ya ejecutados pasos en ese sentido (dónde andará don Juan Manuel Diez Francos) pero como es habitual “lo que sucede en Las Vegas, se queda en Las Vegas” hasta que la versión en referencia, se encuentre en el tiempo apropiado y el escenario correcto para descubrir con suavidad el telón... Todo obviamente al ritmo de la batuta de los poderosos, que por cierto, uno de ellos vive en Orizaba.



¿Se movilizan los priistas y panistas por los senderos correctos o existirán apuntes sobre extraviados y despistados?...



Serán los resultados electorales los que hablarán, dado que en las urnas se plasmará si las alianzas para alcaldías y diputaciones que se pudieran pactar entre fuerzas partidistas, fueron para bien o se reflejarán como más de lo mismo, entendiendo como “lo mismo” el que los militantes de MORENA logren reafirmar su dominio en los espacios legislativos veracruzanos, así como avanzar en ámbitos municipales.



Ahora bien, es obvio que la expectación sobre los derroteros de los próximos comicios, implica en Veracruz (para el PRI y el PAN) la tarea de vencer al partido que sostiene el galardón en la actualidad (en el caso de diputaciones locales) del control legislativo, mismo que ejercen por hoy las fuerzas morenista, en ese marco es indudable que para los sectores no simpatizantes de MORENA, tan importantes son las alcaldías como recuperar el control del Congreso del Estado, es más, para la actual presidencia del país así como el actual gobernador de Veracruz, les resulta de mayor prioridad mantener la mayoría en el Congreso de la Unión y en los respectivos congresos estatales, que el tener la mayoría de presidentes municipales, sin que ello quiera decir que las alcaldías dejen de ser importantes.



Para el tema del distrito local cordobés, aparece como aspirantes a candidato azulado para legislador Hugo Fernández Bernal, figura de notorias referencias contradictorias, que por lo mismo intenta colocarse a la sombra del aspirante del candidato a la alcaldía Guillermo Rivas Díaz, lo que le podría atraer el rango de simpatías que afianzaran su nominación.



Así las cosas, todo indica que las etapas de precampañas en los espacios azulados y tricolores, en el tema de Córdoba, no están iniciando realmente en óptimas condiciones, lo que en un principio no debería reflejar hilarante optimismo ni para el PRI, ni para el PAN, porque de hecho todo dependerá en torno a, si los “idus de marzo” se modifican y cambian marcando como apropiada la transición.



Lo que se le



Ya no sabemos realmente qué tendencia acreditar (si crecientes o decrecientes) a los hechos de violencia registrados en la región central veracruzana, como lo fue la balacera registrada ayer viernes cuando apenas iniciada la tarde, en plena zona centro de la ciudad de Córdoba, disparos y persecuciones que nos trasladaron a las etapas de Al Capone, escenario que se suscitó en el transcurrir de una persecución de elementos de seguridad tras supuestos maleantes, cuyas ráfagas de disparos despertaron la alerta prácticamente en toda la región, al tiempo que numerosos cordobeses ubicados en la ruta de la persecución y los disparos, de inmediato difundieron los hechos utilizando las redes de Internet.



Los escenarios de terror que se fueron suscitando conforme transcurría la persecución, los captaron ciudadanos que activaron filmaciones en sus celulares y, otros más emprendieron transmisiones en vivo, referencia de nuestros tiempos en los cuales es notorio el avance de la cibernética y la experiencia de los aficionados en su uso, agregando a ello los rangos de violencia que están caracterizando (en gran medida) a nuestros tiempos, prácticas que se convierten en testimonios contundentes, refiriéndonos que en el renglón de inseguridad, seguimos igual y continuamos sin lograr los espacios de tranquilidad que el electorado reclama, inconformidad que probablemente se vuelva a reflejar en los urnas... Pero ya veremos, porque de todo hay en la viña del Señor.



Lo que se ve



Lo que nunca hubiera sido aprobado por los legisladores emergidos de oposición en el sexenio pasado, seguramente catalogando al entonces Presidente de la República, así como a los diputados del PRI y del PAN como “traidores entreguistas”, ahora se pretende impulsar buscando variar el sistema electoral que es ejemplo latinoamericano de avance democrático, argumentando para “transformarlo” la idea de que el voto lo pueda realizar el ciudadano por vía electrónica, como si los sistemas computacionales no fueron claramente susceptibles de ser jaqueados y manipulados.



Pero a más de ello, no podría existir mayor claridad democrática en México que la referencia en los últimos tres sexenios presidenciales, que recayeron por disposición del ciudadano depositado en las urnas, el primero en Felipe Calderón, que fue propuesto por el PAN, el siguiente lo fue Enrique Peña Nieto, impulsado por el PRI y el tercero que ahora lo es Andrés Manuel López Obrador, emergido del partido MORENA.



Pero a más de ello el partido en referencia, encabezado por el ahora Presidente de la República, arrasó en los ámbitos legislativos y logró varias gubernaturas y presidenciales municipales... No podría existir mayor antecedente de que el mecanismo electoral mexicano se encuentra claramente fortalecido y es eficaz, así como respetuoso de la legalidad, luego entonces surge la interrogante:



¿Qué es lo que en el fondo se pretenderá? ante el constante acoso que se está registrando en contra, tanto de la estructura electoral, como de las normas y leyes que en ese sector imperan por mandato constitucional.



¿Por qué variar lo que bien está respondiendo?... Por obviedad el “sospechosísmo” reinicia sus rondas en el país.



Lo que se oye



Al amanecer de ayer jueves, despertamos mientras en las redes de Internet se esparcía una información refiriendo, que la caribeña República de Cuba al haber recibido suficientes vacunas para proteger a toda su población, disponía de miles que podrían ser ofrecidas a los extranjeros que visitaran la atractiva isla.



La referencia se esparció con asombrosa velocidad como ya es habitual en las redes, oferta que, de confirmarse, incuestionablemente habrá de convertirse en un atractivo para visitar la tierra del son... Al tiempo de agudizarse los apuntes ciudadanos en torno a la lenta reacción en México para tramitar la compra de suficientes vacunas.



Se ha difundido que en la frontera con Estados Unidos, también muchos mexicanos han cruzado la línea fronteriza para tener La oportunidad de ser inmunizados contra los efectos letales del coronavirus.



Disfrute Usted de un excelente fin de semana.