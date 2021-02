Alianzas, reto partidista

*El polémico Macedonio

*Ahued, notable prestigio

*Alejandro Bonilla en vendaval



En la región de Córdoba difícilmente se podría registrar, con cimentado optimismo, un pronóstico de triunfo electoral para el PRI o el PAN por separados, frente a la alianza morenista que suma al PT y el Verde Ecologista, si para ello los tricolores y los azulados no acuerdan una sólida alianza entre sí, que les permita vislumbrar factibles posibilidades de inclinar en forma significativa y cimentada en la realidad, el anhelado sufragio en su favor.



Las últimas dos entidades con triunfos electorales que no registraron mayoría de triunfos de candidatos morenistas (Coahuila e Hidalgo) fortalecieron tales resultados aplicando acuerdos oficiales de suma de esfuerzos entre panistas y priistas, así como del Partido del Trabajo, logrando así en las dos entidades referidas alcanzar la mayoría, desplazando a los morenos y sus ahora ya aliados “casi institucionales” ecologistas y petistas.



El caso de Córdoba que constituye uno de los municipios de notorias alternancias en la administración municipal entre el PRI y el PAN, los matemáticos en el ramo electoral, muestran sus dudas en torno a que a los rojos y azules confrontados electoralmente entre sí, les alcancen “los votos duros” de los que disponen, para que alguno de los dos partidos obtuviera, con todo y sus tradicionales aliados, los suficientes sufragios para afrontar el peso de la fuerza electoral que en sí misma representan, la estructura gobernante y legislativa que en Veracruz están depositadas en un Gobernador de origen morenista, así como en un Congreso Local con clara mayoría de esas mismas tonalidades, agregando a ellos que los legisladores federales en notoria mayoría también elevan banderas de esas mismas tonalidades.



Aparejado a lo mismo, resultaría ingenuo el pensar que un cuerpo congresista estatal, una oficina gubernamental veracruzana, un Congreso de la Unión nacional e incluso el mismo Palacio Nacional, todos con claros tintes morenistas, no representaran un peso específico para avanzar en los espacios de palacios municipales, cuando precisamente los próximos alcaldes y legisladores, podrían convertirse en determinantes tanto para que los núcleos de morenistas se mantengan en los escenarios del poder que actualmente registran en su favor, como para “si el poder lo permite” ampliarse aún más en las redes del ejercicio gubernamental.



Ahora bien... ¿Quién podría jurar con toda limpieza? que así como en el pasado se dejaba sentir la fuerza del poder económico y de negociación gubernamental, en torno de ámbitos electorales, en ésta nueva etapa de propagandística transformación, probablemente habrá de acontecer exactamente lo mismo, sólo que bajo otros esquemas de mayor sofisticación, en tanto que el horno no está para ladrillos... ¿Alguien avezado en el tema (no integrante del sistema gubernamental) tendría la certeza de negar tales posibilidades?



En los ámbitos municipales y legislativos, a quien despacha en el espacio presidencial y en los respectivos recitos de gobiernos estatales, de siempre les ha interesado que en las elecciones de legisladores y alcaldes, los sufragios se inclinen hacia su personal color de identidad partidista, ello no sólo para fortalecer el control sociopolítico gubernamental, sino también consolidar (en cierta forma) la posibilidad de que quienes vengan atrás para sustituirlos en el poder, sean no sólo amigos, sino camaradas de las mismas tonalidades y actitudes partidistas...



Todo ello conforma La vieja y no desgastada del todo “solidaridad de rebaño”, pese a las argumentaciones de negación sobre tal práctica, que también ha pasado a formar parte del folklor político-partidista a la mexicana, espacios en los que con frecuencia “los pactos partidistas” sobrepasan los supremos intereses de la nación, porque la búsqueda es la de obtener el poder personal, al margen con frecuencia de los intereses y aspiraciones de los electores.



“Juntos valemos más que vos” ¿Recuerdan esa ya añeja expresión?... Fue pronunciada el primero de septiembre de 1997, por el entonces legislador Porfirio Muñoz Ledo, dirigidas al entonces Presidente de la República Ernesto Zedillo, quien por cierto no se mostró molesto ante el puntual y severo señalamiento, que refiere el primordial valor que debe reflejar el Congreso de la República y los congresos estatales, que es la capacidad y honorabilidad de actuar con independencia y apegados a la legalidad en defensa de los intereses y las leyes que rigen a los mexicanos.



Tales niveles de dignidad congresista y apego a la legalidad y el bienestar de la colectividad, pareciera que sólo es posible alcanzarla eligiendo a legisladores que no coincidan con los partidos políticos de donde proviene el gobernante y, que a más de ello, si coinciden, recuerden que primero se deben al pueblo y a las leyes para el bienestar de todos los sectores, ricos y pobres, trabajadores y empresarios, profesionistas e iletrados, lo que refiere un panorama mayormente complicado de alcanzar, si elegimos a candidatos cuya nominación registra sus orígenes en las oficinas gubernamentales.



Los electores, sean militantes o simpatizantes del partido que fuera, deberíamos de adoptar la política del pragmatismo electoral, para diversificar nuestro sufragio en tal medida que la mayoría legislativa no coincida en militancia partidista con quien detentará o detenta el Poder Ejecutivo de la nación o de la entidad federativa correspondiente... Ello porque habrá de ser un escenario irremediable en el cual, el Ejecutivo y el Legislativo coincidan en intereses mutuos, que con frecuencia, no siempre son los de la gran mayoría de los mexicanos.



Lo que se lee



Enorme polémica está generando la nominación de Félix Salgado Macedonio como candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, hechos que han originado la difusión de mujeres criticando su nominación, quienes argumentan aparentes actos de abuso sexual supuestamente cometidos por el ahora propuesto como aspirante a gobernador.



Los hechos incluso ya se escuchan en ámbitos legislativos, lo que podría representar un escándalo mayor que, por sus naturales implicaciones, está desgastando la imagen presidencial entre diversos círculos de la sociedad, sobre todo en los vinculados con los derechos que asisten a las mujeres mexicanas...



Usted... que tendencia asumiría en estos momentos: ¿Salgado Macedonio se va o se queda como candidato de los morenos, para contender por la gubernatura de Guerrero?



Lo que se ve



Muchos son los que en la ciudad de Xalapa piensan que Don Ricardo Ahued Bardahuil, por su prestigio forjado como esforzado y próspero empresario xalapeño (lo conocí y traté, siempre esforzado y atento despachando en su establecimiento comercial) habrá de ser para muchos el candidato triunfador para desempeñarse como alcalde de Xalapa, si es que su registro se formaliza oficialmente y de la misma forma se acredita su candidatura.



Y no dude Usted que su posible presencia y desempeño como alcalde de la capital veracruzana, podría con el paso de los días proyectarlo como candidato a Gobernador de Veracruz, porque para tal nivel también tiene camino andado... Ya veremos.



Lo que se oye



En su calidad de Presidente del Organismo Público Local Electoral (OPLE) en el Estado de Veracruz, el ameritado funcionario de sobresaliente experiencia en el ramo Don Alejandro Bonilla Bonilla, refirió un mensaje con dedicatoria a los partidos políticos, dirigentes y militantes, así como próximos candidatos y al pueblo en lo general, para que en el concierto de voces e ideas de los militantes partidistas y, en especial de los próximos candidatos, se refieran ejemplos de vida democrática y respeto a la legalidad, que permita la ejecución de un proceso y jornada electoral donde se acate el mandato de los electores, por sobre cualquier interés de partidos, sectores o candidatos, como un reflejo contundente de nuestro avances y consolidación de la vida democrática.



Sólido mensaje el de Alejandro Bonilla Bonilla, experto notable en el renglón electoral, quien como máxima autoridad en el proceso electoral veracruzano ya iniciado, seguramente sabrá afrontar los complejos vendavales habituales en los delicados espacios que hoy preside... Apenas se inicia y mucho falta por transitar.