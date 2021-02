Polémico escenario orizabeño

*¿Y el tapabocas presidencial?

*Quiebran las salas de cine

*Elección... la mejor encuesta



Para quienes critican o ponen en duda los rangos de seriedad, sobre la intención de la compra de 20 mil vacunas contra el Covid-19, por parte del Ayuntamiento de Orizaba, debe referirse que los trámites iniciales en referencia son en serio, hecho que se reconfirma ante la insistencia del alcalde Igor Rojí López, al volver sobre el tema advirtiendo que de acuerdo a estudios serios sobre el Covid-19 en el municipio orizabeño, el 12 por ciento de la población podría estar contaminada por el coronavirus, pero que un significativo número de habitantes portadores del virus, son asintomáticos, hecho que por un lado resulta positivo para quien no registra agresiones a su salud pese a estar contagiado, pero que para el conglomerado social se convierte en un preocupante problema, en tanto que los asintomáticos esparcen el contagio por no advertir que son portadores del peligroso virus.



En tales rangos de preocupación son en los que se fundamenta el Alcalde de la vieja y bella “ciudad de las aguas alegres”, para insistir en que se autorice al Ayuntamiento de Orizaba, la compra de un paquete de 40 mil vacunas, que refuercen de inmediato la campaña federal de vacunación y, en cuanto antes se vacune a toda la población del municipio orizabeño, sobre todo cuando Orizaba es uno de los municipios territorialmente más pequeños del país (el más pequeño del Estado de Veracruz) que no dispone de zona rural y en el que prácticamente todos los espacios habitacionales disponibles se encuentran incuestionablemente copados.



Sin embargo y pese a la amplia difusión de la propuesta emanada del Palacio Municipal de Orizaba, pareciera que sobre el tema las autoridades estatales e incluso las federales, reflejan una actitud claramente distante, así como de irónica e hiriente postura hacia las autoridades municipales orizabeñas, escenario que contraviene el trato suave, amable y de entendimiento, que de siempre debería privar entre autoridades federales, estatales y también municipales, porque no por constituir los niveles más reducidos de la estructura gubernamental en el país, dejan de tener su claro y notorio peso específico, sobre todo cuando surgen temas polémicos y de controversia, como el que se refiere a la compra de vacunas por parte de una administración municipal.



Si autoridades federales y estatales, dejan a Orizaba en su propuesta de apoyo para la campaña de vacunación con las manos extendidas, incuestionablemente se podría cometer un histórico yerro de consecuencias dramáticas para los orizabeños y, obviamente desgastantes para las actuales autoridades estatales y federales... Que no queden dudas.



Lo que se lee



Severas críticas se registran a nivel internacional ante escenarios en los que, incluso después de haber sido contagiado por el Covid-19 y al reaparecer en sus actividades cotidianas, el presidente de los mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, insiste en que no utilizará el tapa-bocas cotidianamente y como parte de su indumentaria en los marcos de la “nueva normalidad”, determinación que ha reconfirmado participando sin dicho protector incluso en las tradicionales ruedas de prensa, donde los reporteros y periodistas en lo general si sienten que el utilizarlo constituye una práctica obligada.



Tales apuntes no podrían ser calificados como “referencias sin importancia” porque, en principio, su uso constituye una práctica obligada y sancionada por las propias autoridades, que de hecho a niveles federales, estatales y municipales, encabeza el Presidente de la República, quien a su vez “es el mismo” que ordenó al país en lo general que todo mexicano utilizarás el cubre bocas, no sólo para protegerse de un factible contagio, sino de la misma forma para proteger a quienes se encuentran cerca de nosotros.



Los mismos estudios para las medidas de protección en referencia, refieren por parte de especialistas que son los espacios cerrados en donde se encuentran núcleos de personas (como se podría identificar a un Palacio Nacional, cúpula de la actividad gubernamental de un país) en dónde mayor seriedad y empeño se debe registrar, en lo referente a medidas de autoprotección y respeto hacia los demás, sin embargo, el Presidente mexicano permanece dictando ruedas de prensa (bastante “prolongadas y tediosas”) sin ni siquiera mostrar reciprocidad con quienes lo escuchan en sus entornos como lo son los reporteros, así como mucho menos con su cuerpo de colaboradores, todos mostrando su cubre bocas sentados a los entornos del Presidente, quien con su actitud contradice el repetitivo mensaje, de su propia autoría, para reducir los elevados niveles de contagio que se registran en el país.



Tales referencias, no dude usted en que pasarán a formar parte de la historia actual del país, misma que habrá de ocupar amplios espacios con el tema de la pandemia y la arrogancia gubernamental... Tiempos y hechos que, como siempre, referirán el eterno México de Contrastes.



Lo que se ve



La posibilidad de que empresas como las cadenas de cines pudieran quebrar “de un momento a otro”, como resultado del aislamiento practicado por la sociedad para frenar la posibilidad de contagios, apunta sobre otro ramo importante de la economía que está a punto del cierre prolongado, restando con ello espacios para la distracción de la sociedad, pero al mismo tiempo, cerrando la oportunidad laboral que representan para miles de mexicanos a la largo y ancho del territorio mexicano.



Y paralelamente al cierre de fuentes laborales que ello constituye, también deja sentir sus efectos negativos en las empresas que surten de productos comestibles, así como golosina y refrescos en lo general, actividad comercial que en dichos establecimientos resulta significativamente relevante.



Así las cosas, el cierre de salas cinematográficas habrá de impactar (si se confirma) no sólo en empresas del extranjero, sino fundamentalmente en la desaparición de plazas laborales que se suman por miles en los ámbitos del territorio mexicano... Mal y de malas continuamos en nuestro país.



Lo que se oye



Incuestionablemente entre especialistas, priva la percepción de que el retorno del Presidente López Obrador a la actividad, de las ya ahora “tediosas” mañaneras, tiene su cimentación en que frente al inicio del nuevo proceso electoral, el Presidente “hace falta” pero no para el país en lo general, sino fundamentalmente para alentar la solidaridad y fuerza partidista del Movimiento de Renovación Nacional, frente al inicio de un proceso electoral que, de ser dominado por fuerzas partidistas contrarias al actual sistema gubernamental, podría representar el inicial declive del poderío de donde proviene el actual Presidente de México.



De hecho, el actual proceso electoral habrá de ser la real e irrefutable encuesta, sobre los niveles de simpatías que se le acrediten al gobierno de López Obrador y, en algunos casos, también al respectivo Gobernador en cada una de las entidades del país, como lo es en el caso de Veracruz.



De igual forma, los escenarios en referencia en tales ámbitos, en mucho nos revelarán voto por voto y casilla por casilla, no sólo a quienes habrán de ser nuestros legisladores y alcaldes, sino que en el mismo contexto se podrán advertir los niveles de conexión positiva, o de rangos negativos, que privan entre la ciudadanía y las autoridades municipales en lo general, es por ello que se habla de un proceso electoral de muy peculiar importancia para el presente y el futuro inmediato del país, mismo que se verificará prácticamente a tres años de la elección que otorgó curso al actual sexenio, tanto del presidente, Andrés Manuel López Obrador, como en el caso de Veracruz del gobernador, Cuitláhuac García Jiménez.